Полно детских останков, в том числе младенцев: в Омане ученые впервые обнаружили захоронение такого рода

Во время раскопок в Омане, на территории археологического участка Манаки, исследователи нашли погребальное сооружение железного века. Внутри и вокруг специалисты обнаружили более 13 детских захоронений, что делает эту находку уникальной.

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На археологическом участке Манаки в Рустаке, Оман, археологи обнаружили уникальное детское погребальное здание железного века. Такое открытие — первое в своем роде в этом регионе, пишет Arkeonews.

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Это открытие стало результатом совместных усилий археологов из Оманского университета Султана Кабуса и их коллег из Университета Сорбонны. Исследование является важным для понимания погребальных ритуалов на Оманском полуострове, ведь впервые в истории здесь раскопано специальное детское погребальное сооружение.

Манаки выделяется как одно из крупнейших поселений железного века в регионе Эль-Батина. Начальный сезон раскопок, проведенный Департаментом древностей в партнерстве с командой из Университета Сорбонны в Париже, завершился в феврале. Ожидается, что проект продлится следующие пять лет.

Фото: Oman News Agency

После предварительного обследования участка для раскопок в течение первого сезона выбрали два здания — S1 и S2. Здание S2, отличающееся уникальным Т-образным геометрическим планом, привлекло внимание своими необычными особенностями. Археологические исследования в здании и вокруг него обнаружили более тридцати детских захоронений, в том числе новорожденных.

Доктор Мохаммад Абдул Хамид Хуссейн, руководитель исследовательской группы, отметил важность этого открытия для раскрытия социальных и религиозных практик древних оманских обществ. Доктор Хуссейн утверждает: "Это открытие открывает новые пути для исследований и изучения погребальных ритуалов и религиозных верований железного века на Оманском полуострове. Оно сосредотачивается на важном, неизвестном аспекте истории региона, углубляя наше понимание культурных и социальных традиций тогдашних обществ".

Обнаружение многочисленных жилых зданий, а также крупных кладбищ и оборонительных башен свидетельствует о ключевой роли, которую играло поселение в регионе в течение 1-го тысячелетия до нашей эры. Археологи интерпретируют эти находки как свидетельство центрального значения поселения.

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Кроме этих находок, обнаружены различные артефакты, в частности кувшины с ручками в форме корзин и редкий кусок керамики, украшенный отпечатком печати с изображением двух мужчин.

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