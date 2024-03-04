Гробница невиданных доселе сокровищ: в Панаме обнаружили захоронение вождя, полное золота (фото)

В Панаме археологи обнаружили гробницу, которая принадлежала правителю народа Кокле. Открытие произошло в археологическом парке Эль-Каньо, который известен своими археологическими находками.

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В археологическом парке Эль-Каньо в Панаме, археологи обнаружили гробницу, датированную 750 годами н. э.. Она, вероятно, принадлежала правителю народа Кокле, ведь внутри найдено множество погребальных приношений, включая керамические и золотые артефакты, пишет Arkeonews.

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Археологический парк Эль-Каньо, известный своими древними гробницами и каменными монолитами, датированными 700-1000 годами н. э., давно признан за свою историческую ценность. Американский исследователь Хаятт Веррилл впервые признал его важность в 1925 году, когда обнаружил древние монолиты вдоль реки Рио-Гранде.

Линетт Монтенегро, директор по вопросам национального наследия Министерства культуры, отметила, что это открытие является важной частью текущего археологического проекта в парке. Этот проект, начатый в 2022 году благодаря сотрудничеству между Министерством культуры и Фондом El Caño, направлен на тщательное исследование гробницы № 9 во время кампаний 2021-2024 годов.

Фото: Ministry of Culture of Panama

Содержимое гробницы — это сокровищница, включающая 5 пекторалей, 2 пояса из золотых бусин, 4 браслета, 2 серьги в форме человеческих фигур, ожерелье из круглых бусин, два колокольчика, браслеты, юбку, сделанную из собачьих зубов, и набор костяных флейт. Эта разнообразная коллекция является свидетельством культурного и социального богатства общества Кокле.

Фото: Ministry of Culture of Panama

Коллекция, вероятно, принадлежала взрослому мужчине с высоким статусом. Гробница, построенная около 750 г. н. э., является особенно важной из-за наличия жертвенных слуг, похороненных рядом с вождем, что свидетельствует о многочисленных и одновременных практиках захоронения.

Доктор Мейо объяснил, что раскопки продолжаются, поэтому определить точное количество лиц, похороненных в гробнице, достаточно сложно. Этот тип захоронения, известный тем, что в нем хоронили разное количество людей, дает ценную информацию о верованиях и погребальных ритуалах общества Кокле.

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Захоронение обладателя Кокле в положении лицом вниз, что было обычной практикой в этой культуре, часто над останками женщины, добавляет еще один уровень культурной значимости. Эль-Каньо, основанный около 700 г. н. э. и заброшенный в 1000 г. н. э., принес значительные археологические открытия. Эта конкретная находка, с ее уникальными особенностями, проливает свет на погребальные практики общества Кокле.

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