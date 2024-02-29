Ученые сильно ошибались: новые находки помогли раскрыть, зачем построены андские крепости

В Андах расположены средневековые городища, известные как пукара, что в переводе с языка кечуа означает "крепость". Ранее ученые считали, что их строили для защиты, однако новое исследование это опровергает.

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Ученые углубились в тайны древних городищ, известных как пукара, расположенных на высокогорье Анд. Пукара, что означает крепость на языках кечуа и аймара, были построены на естественных барьерах, таких как холмы и хребты, в поздний средневековый период (1000-1450 гг. н. э.), пишет Heritage Daily.

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Фото: Antiquity

Ученые считают, что потребность в этих укрепленных объектах возникла из-за социальных и экологических факторов, что привело к периоду конфликтов в поздний средневековый период. Однако, из-за того, что предыдущие исследования были сосредоточены на больших укреплениях, меньшие оставались без внимания.

Исследователи провели три систематических проекта спутниковой съемки, а также целенаправленную наземную проверку и предварительные полевые исследования, охватив огромную территорию в 151 103 км2 южных Андских гор.

Таким образом ученые обнаружили 1 249 пукаров на спутниковых снимках. Удивляет то, что необитаемых пукаров оказалось на удивление много — 567, что лишь немного меньше, чем жилых (682).

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Результаты исследования показали, что пукары сосредоточены в определенных районах, таких как бассейн озера Титикака и долина Колка, а также в значительном количестве в некоторых частях южных и центральных Анд. Это открытие противоречит общепринятому мнению о том, что пукары построены прежде всего для защиты.

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