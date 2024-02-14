Болгарский тракторист "помог" найти древнеримские захоронения: что обнаружили ученые (фото)

В Болгарии во время осенней вспашки тракторист обнаружил древнеримские захоронения, которые, вероятно, принадлежали состоятельным землевладельцам. Среди погребальных предметов были многочисленные украшения и медальон с изображением императора Каракаллы.

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Недавно вблизи села Новая Варбовка в Болгарии обнаружен бронзовый медальон с изображением римского императора Каракаллы (198-217 гг. н. э.). Эта находка, сделанная в конце 2023 года, проливает свет на визит императора в город Пергам в 214 году, когда он искал исцеления у бога медицины Асклепия, пишет Arkeonews.

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Великотурновский краеведческий музей представил эти ценные артефакты, отметив ценность медальона и его происхождение из Пергамана (современная Турция). На медальоне, украшенном надписями на древнегреческом языке, изображена сцена из визита Каракаллы в Пергам.

На римские могилы случайно наткнулся тракторист во время осенней пахоты вблизи Новой Варбовки. Внутри археологи нашли погребальные предметы, датированные первой половиной III века нашей эры. Археологи Калин Чакаров, Недко Еленский и музейный специалист Михаэла Тома нова в декабре провели полевые работы по исследованию этих гробниц.

Фото: Museum Veliko Tarnovo

Надежда Атанасова из Национального института экспериментальной морфологии, патологии и антропологии Болгарской академии наук определила пол и возраст погребенных. Взрослые, вероятно, состоятельные землевладельцы, связанные с античным городом Никополис ад Иструм, имели при себе различные драгоценные вещи.

В могиле мужчины и женщины найдены изысканные золотые женские серьги, позолоченный кулон с бусиной и посеребренная фибула. Кроме того, на груди мужчины лежала серебряная монета (денарий), отчеканенная в городе Лаодикия.

С другой стороны, в могиле ребенка обнаружили подарки: маленькие золотые серьги, детские украшения из стеклянных бусин, керамическая амфора для вина и две стеклянные лакримарии — сосуды, которые использовались для сбора слез плакальщиц, а позже — для ароматических масел.

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Это открытие не только дает представление о материальном богатстве этих древних людей, но и дает ценную информацию об их обычаях и ритуалах, связанных со смертью. Тщательные раскопки и анализ, проведенный экспертами, значительно углубляют наше понимание жизни римлян в III веке нашей эры.

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