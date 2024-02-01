Самый простой и добрый язык в мире: в нем всего лишь 137 слов и их достаточно для общения (фото)

В 2001 году Соня Ланг, канадская лингвистка, создала сверхпростой язык, в котором было всего лишь 120 слов. Хотя в настоящее время количество слов возросло до 137, однако Токипона все еще остается самым простым из известных языков.

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В 2010 году исследователи Google подсчитали, что английский язык может похвастаться потрясающими 1 022 000 слов и расширяется примерно на 8 500 слов каждый год. Но существует язык, в котором есть всего-навсего 137 слов. И их достаточно для эффективной коммуникации, пишет IFLScience.

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Речь идет о Токипона, уникальном языке, который родился в голове канадской лингвистки Сони Ланг. Вдохновленный голландским, английским, финским, китайским, кантонским и другими языками мира, Токипона является сверхпростым языком, который максимизирует значение и минимизирует сложность.

Латинский алфавит Токипона Фото: Википедия

По словам Ланг, "Токипона — это человеческий язык, который я изобрела... моя попытка понять смысл жизни в 120 словах. Сейчас существуют тысячи носителей языка и 137 основных слов".

Интересно также то, что для записи этого языка используют всего четырнадцать латинских букв: a, e, i, j, k, l, m, n, o, p, s, t, u, w. В языке Токипона они имеют то же звучание, что и в международном фонетическом алфавите.

Кроме такого способа записи, разработаны и другие, среди которых самыми популярными являются sitelen pona (хорошее/простое письмо) и sitelen sitelen (рисованное письмо), также известное как sitelen suwi (милое письмо).

Иероглифы сителен-пона Фото: Википедия

В первой системе, sitelen pona, существуют определенные символы для каждого слова. Она описана как "иероглифическое письмо, использующее завивки и другие детские фигуры" и разработана Ланг. Вторая система была создана Джонатаном Гейбелом. Эта более сложная нелинейная система использует два отдельных метода для образования слов: логограммы, представляющие слова, и буквенно-слоговой алфавит для написания слогов.

Как в языке может быть только 120 слов?

Созданный язык предлагает новый подход к общению, бросая вызов представлению о том, что большой словарный запас необходим для эффективного самовыражения. Тысячи говорящих, использующих 137 основных слов языка Токипона, доказывают, что простота действительно может способствовать содержательному общению.

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Хотя некоторые могут рассматривать язык Токипона как лингвистическую игрушку, его растущее сообщество и уникальные применения, такие как музыкальное выражение, намекают на его потенциал для практического использования. Простота языка открывает двери для творческого самовыражения и эффективной коммуникации в рамках краткого словаря.

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