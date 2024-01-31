Дипломатия в камне: что нашли ученые на единственном заселенном острове Черного моря (фото)

Во время недавних археологических раскопок на острове Гиресун в Черном море нашли терракотовую табличку с уникальной византийской надписью, датированной четырнадцатым веком.

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Последнее открытие, сделанное всего в 1,2 километра от турецкой провинции Гиресун, проливает свет на богатую историю острова, предлагая заглянуть в прошлое одноименного региона, который когда-то был домом для многочисленных греческих колоний, пишет GreekReporter.

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С 2009 года доцент Гиресунского университета Газанфер Илтар и его команда проводят раскопки на самом острове. Последняя находка — табличка размером 30 на 50 сантиметров — содержит надпись, сделанную во времена правления Алексея III Великого Комнина, правителя Трапезундской империи.

Надпись свидетельствует о том, что сооружения и стены на острове построили по заказу Марии, жены Пинкернеса Кириакоса, сына губернатора Гиресуна Рустама. По словам Ильтара, упоминание имени Рустама в надписи дает представление о стратегических браках между туркменскими беями региона и династией Комнинов.

Табличка, найденная в башне на острове Герасун в Черном море, происходит из византийских времен Фото: Facebook/Ioannis Georgopoulos

Что делает это открытие действительно исключительным, так это использование уникального письма. Илтар добавил: "Это уникальный фрагмент, написанный региональным алфавитом Трапезундской империи".

Табличка, написанная пером, предлагает ценный взгляд на тогдашний дипломатический ландшафт, выделяя значение титула "pinkernes", который касается виночерпия императора. Эта должность имела высокое придворное значение с точки зрения дипломатии, что указывает на тесные отношения между губернатором Гиресуна и императором.

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Находка не только способствует пониманию истории острова, но и расширяет наши знания о более широком регионе Гиресун. Надпись предоставляет ценную информацию о политических и дипломатических связях между местными правителями и правящей династией.

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