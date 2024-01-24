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Технологии и наука

Археологи впервые обнаружили триумфальную арку, посвященную правителю Римской империи (фото)

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Фото: Serbia Archaeological Institute | Сербские ученые обнаружили триумфальную арку, посвященную римскому императору Каракалли в древнеримском городе вблизи Костолаца

Сербские ученые обнаружили триумфальную арку, посвященную римскому императору Каракалле в древнеримском городе вблизи Костолаца. Это сооружение, вероятно, было приурочено к важному событию, а именно провозглашению Каракаллы Цезарем.

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Недавно исследователи в Сербии сделали археологическое открытие — раскопали древнеримскую триумфальную арку, датированную III веком. Ее обнаружили в Виминациуме, римском городе вблизи Костолаца, всего в 70 км к востоку от Белграда, пишет Arkeonews.

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Когда-то Виминациум был важным городом и военным лагерем в римской провинции Мезия (ныне Сербия) и служил столицей Мезии Великой. Его влияние распространялось на современную восточную Сербию, Косово, северо-восточную Албанию, северные части Северной Македонии, северную Болгарию, румынскую Добруджу и небольшие районы юга Украины.

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Тайну посвящения арки разгадали, когда из земли извлекли мраморную плиту с именем императора Каракаллы
Фото: Serbia Archaeological Institute

Раскопки под руководством профессора Миомира Корача, ведущего сербского археолога, сосредотачивались на главной улице Виминациума. Профессор Корач выразил свое восхищение, заявив: "Это первая такая триумфальная арка в этой местности".

Тайну посвящения арки разгадали, когда из земли извлекли мраморную плиту с именем императора Каракаллы.

Императора Каракаллу, который вырос в военных лагерях и с юных лет участвовал в битвах, провозгласили Цезарем в Виминациуме в 195 году. Триумфальную арку, согласно историческим источникам, построили в конце второго или в начале III века нашей эры в честь этого события.

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Фото: Serbia Archaeological Institute

В последнее время исследования в Виминациуме сосредоточились на городском ядре. Доктор Илья Данкович объяснил: "План исследования предусматривал, что мы сначала раскопаем главную улицу Виминациума — Декуманус. Мы обнаружили улицу шириной 10,4 метра, вымощенную гладким камнем, а затем дошли до сложной канализационной сети. Раскопки подтвердили, что по обеим сторонам улицы были колоннады".

Триумфальные арки были знаковыми в древнеримской архитектуре, чествуя полководцев-триумфаторов и отмечая важные государственные события. Триумфальная арка Виминация, построенная в виде тетрапилона с одним проходом и полем для надписей, напоминала триумфальную арку Арко деи Гави в Вероне. Ее размеры, 10,40 на 6,25 м, были удивительно близкими к веронской арке, что подчеркивало преемственность римских архитектурных стилей.

Надпись на фрагменте мраморной плиты CAES/ANTO указывала на то, что арка была посвящена императору Каракалли, который правил с 198 по 217 год нашей эры. Это открытие демонстрирует важность города в праздновании имперских событий.

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Поэтому открытие триумфальной арки Виминациума предлагает увлекательный взгляд на древнеримскую историю. Археологические находки не только раскрывают величие римской архитектуры, но и дают представление о политическом и культурном значении города в III веке.

Ранее Фокус писал о двух храмах в дорическом стиле, найденных в Пестуме. Эти храмы, бывшие частью греческого города Посейдония до того, как римляне завоевали его в 273 году до н. э. и переименовали в Пестум, нашли вблизи Средиземного моря, рядом с древними стенами города.

Также мы рассказывали о римской вилле, которая могла принадлежать Плинию Старшему.