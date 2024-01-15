Восстала из пепла Везувия: археологи нашли римскую виллу, которая могла принадлежать Плинию Старшему

В римскую эпоху Мизено, названное в честь спутника Одиссея и трубача Гектора, было оживленным портом и основной базой для Мизенского флота, лучшего римского военно-морского флота.

Related video

Во время недавних археологических раскопок ученые обнаружили остатки римской виллы вдоль береговой линии Мизено, расположенного на северо-западной окраине Неаполитанского залива, пишет HeritageDaily.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В римскую эпоху Мизено был оживленным портом и основной базой для Мизенского флота, лучшего римского военно-морского флота. Плиний Старший, известный своим трудом "Естественная история", был префектом, ответственным за морской флот во время катастрофического извержения Везувия в 79 году нашей эры.

Вулкан выпустил разрушительное облако жгучей тефры и газов, достигшее потрясающей высоты 33 км, выбрасывая расплавленную породу, пемзу и горячий пепел со скоростью 1,5 миллиона тонн в секунду. Пирокластические всплески и сильный пепел погребли под собой Помпеи и Геркуланум, а толстые слои тефры и пепла поглотили часть Стабии.

Плиний организовал и возглавил спасательную миссию через залив, но трагически погиб от удушения ядовитыми газами, которые выбрасывал вулкан.

Недавние раскопки в Мизено обнаружили комплекс вилл, датированный I веком нашей эры, что совпадает со временем извержения. Археологи предполагают, что этот комплекс мог быть местом жительства Плиния Старшего, хотя пока это остается лишь предположением.

Важно

Города-сады Амазонии: исследователи обнаружили следы исчезнувших цивилизаций доколумбовых времен (фото)

Вилла состоит из 10 просторных комнат, построенных в разные периоды, со стенами opus reticulatum — разновидностью римской кирпичной кладки из ромбовидных туфовых кирпичей, так называемых кубилий.

Интересно, что комплекс плавно тянется от берега к пляжу, причем некоторые участки сейчас частично погружены под воду, что могла вызвать местная вулканическая активность.

Эта археологическая находка открывает окно в прошлое, предоставляя представление о жизни жителей этой римской виллы во время бурных времен извержения Везувия. Хотя связь с Плинием Старшим остается недоказанной, это открытие способствует нашему пониманию исторического и геологического контекста Мизено в важный период.

Ранее Фокус писал о трех десятках редких монет. Ученые обнаружили один из крупнейших акведуков Древней Греции.

А также мы рассказывали, как новообретенные записи исследователя отмотали время до нубийской цивилизации.