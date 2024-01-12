Три десятка редких монет: ученые обнаружили один из крупнейших акведуков Древней Греции (фото)

В Греции археологи обнаружили акведук Адриана, который датируется II веком н. э. Это сооружение было одним из крупнейших инженерных достижений древних греков.

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Исследователи обнаружили значительную часть акведука Адриана, монументального гидротехнического сооружения, датируемого II веком нашей эры. Эту находку сделали во время раскопок в Тенее, древнегреческом городе вблизи Коринфа. Она проливает свет как на инженерные чудеса прошлого, так и на богатую историю региона, пишет Arkeonews.

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Дирекция доисторических и классических древностей Министерства культуры Греции объявила об открытии, которое произошло во время раскопок в октябре 2023 года. Рядом с акведуком археологи раскопали клад из 29 редких серебряных древнегреческих серебряных монет, датированных концом VI века до н. э. — 330-ми годами до н. э. Среди этих монет — одни из самых редких и наиболее исторически значимых, в частности статеры из разных регионов, на которых изображены выдающиеся события, например борьба Геракла со змеями.

29 древних монет, датированных периодом с VI по IV век до нашей эры Фото: Greek Ministry of Culture

Что делает это открытие еще более захватывающим, так это его связь с ритуальными артефактами, обнаруженными в предыдущие годы. Присутствие женских и животных фигурок, миниатюрных сосудов и других ритуальных предметов придает раскопкам выразительный церемониальный характер, добавляя слой мистики к историческому нарративу.

Раскопки, расположенные примерно в 80 километрах к юго-западу от Афин, предоставили археологам уникальную возможность исследовать сегмент Адрианова акведука, отвечавшего за снабжение воды в древний город Коринф из Стимфала. Акведук, найденный возле римских бань вдоль реки Каркана, считается одним из крупнейших гидравлических достижений Греции II века нашей эры.

Вскрытый участок акведука времен Адриана Фото: Greek Ministry of Culture

Структура, раскопанная в направлении с севера на юг на участке длиной 31 метр, обнаруживает внешние вертикальные стены, достигающие высоты 3,20 метра. Предварительные исследования позволяют предположить, что это водопровод, построенный с полукруглой сводчатой крышей, остатки поверхности которой видны с древних времен. Этот сложный акведук является свидетельством передовых инженерных навыков своего времени.

Сама Тенея издавна окутана мифами и историческими текстами, а легенды приписывают ее строительство троянским военнопленным около 1100 года до н. э. Однако недавние находки ставят под сомнение этот мифический статус, поскольку обнаружена часть доисторического поселения Тенеи, датируемая эпохой ранней бронзы II (2600-2300 гг. до н. э.). Это открытие подтверждает заселение этой территории до падения Трои.

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Кроме акведука, раскопки обнаружили комплекс зданий, охватывающих период от поздней архаики до эллинизма. Сюда входят отдельные культовые сооружения и три причудливо спроектированные цистерны.

Это открытие открывает окно в прошлое, предлагая ощутимую связь с прошлой эпохой и подчеркивая важность сохранения и разгадки тайн нашего культурного наследия.

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