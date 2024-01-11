Затерянные на 115 лет: как вновь найденные записи исследователя отмотали время до нубийской цивилизации

Исследовательница наткнулась на сокровищницу 115-летних документов, которые считались утраченными навсегда. Эти документы проливают свет на малоизвестное кладбище в Нижней Нубии, предлагая богатую информацию о древних нубийцах.

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Египтолог Дженни Меткалф из Манчестерского университета сделала замечательное открытие, исследуя записи, связанные с нубийцами, древним африканским народом, который населял юг Египта и север Судана еще в пятом тысячелетии до нашей эры. Она нашла заранее напечатанные "карточки для записей" 1908 года, на которых подробно описаны человеческие останки, раскопанные британскими археологами в Нижней Нубии, пишет Ancient Origins.

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Эти карточки, разработанные анатомом Графтоном Элиотом Смитом, служили систематизированным способом документирования находок. Они содержали информацию о местонахождении, историческом возрасте, поле, размерах костей, наличии зубов и признаках болезни или травмы. Доктор Меткалф назвала их важными инструментами для понимания древних нубийских сообществ.

Графтон Элиот Смит, авторитетный анатом из Манчестерского университета, сыграл решающую роль в начальных раскопках с 1907 по 1911 год.

Во время исследований 1907-1911 годов под руководством команды специалистов раскопано более 150 нубийских кладбищ с около 20 000 могил. Среди них 7 000 могил все еще содержали неповрежденные скелетные останки и разнообразный погребальный инвентарь. Эти открытия значительно расширили наши знания о древней нубийской цивилизации.

Анатом и антрополог Графтон Элиот Смит Фото: The University of Manchester

"Древнейшие кладбища, раскопанные во время этого исследования, относятся к нубийскому населению "группы А", которое появилось около 3800 г. до н. э., хотя существуют доказательства того, что люди жили в этом регионе и до этого", — заявила исследовательница Меткалф.

Присоединившись к экспедиции во время второго сезона раскопок, анатомы Графтон Элиот Смит и Дуглас Дерри вложили чрезвычайное количество времени и усилий, исследуя древние скелеты, записывая описания всего, что они видели. Собранные ими подробные данные записаны от руки на карточках, похожих на картотеки, и стали официальной документацией находок экспедиции.

"Они [карточки] позволяли анатомам изучать отдельных людей и сравнивать их, чтобы составить картину нубийских сообществ", — пояснила специалист. Как считалось, эти записи исчезли во время хаоса, связанного с эпохой Второй мировой войны.

Нубийцы впервые появились в археологических и исторических источниках как единый народ с самобытной культурой почти 5 000 лет назад в долине реки Нил на юге Египта и севере Судана.

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Хотя нубийцы часто остаются без внимания из-за их близости к народам Древнего Египта, они создали одну из самых первых развитых цивилизаций в Африке — Царство Куш. Они делили власть в регионе с древнеегипетской фараонской культурой и часто воевали со своими северными соседями за господство в регионе.

Нубийцы приняли христианство примерно в середине первого тысячелетия нашей эры, а к 1500 году постепенно перешли в ислам. Сегодня современное нубийское население, насчитывающее от трех до пяти миллионов, являются прямыми потомками тех древних нубийцев. Большинство из них проживает в Египте, хотя несколько сотен тысяч также живут в Судане.

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