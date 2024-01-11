Загублені на 115 років: як новознайдені записи дослідника відмотали час до нубійської цивілізації

Дослідниця натрапила на скарбницю 115-річних документів, які вважалися втраченими назавжди. Ці документи проливають світло на маловідоме кладовище в Нижній Нубії, пропонуючи багату інформацію про стародавніх нубійців.

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Єгиптологиня Дженні Меткалф з Манчестерського університету зробила чудове відкриття, досліджуючи записи, пов'язані з нубійцями, стародавнім африканським народом, який населяв південь Єгипту і північ Судану ще в п'ятому тисячолітті до нашої ери. Вона знайшла заздалегідь надруковані "картки для записів" 1908 року, на яких детально описані людські останки, розкопані британськими археологами в Нижній Нубії, пише Ancient Origins.

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Ці картки, розроблені анатомом Ґрафтоном Еліотом Смітом, слугували систематизованим способом документування знахідок. Вони містили інформацію про місцезнаходження, історичний вік, стать, розміри кісток, наявність зубів та ознаки хвороби чи травми. Докторка Меткалф назвала їх важливими інструментами для розуміння давніх нубійських спільнот.

Ґрафтон Еліот Сміт, авторитетний анатом з Манчестерського університету, відіграв вирішальну роль у початкових розкопках з 1907 по 1911 рік.

Під час досліджень 1907-1911 років під керівництвом команди фахівців розкопано понад 150 нубійських кладовищ з близько 20 000 могил. Серед них 7 000 могил все ще містили неушкоджені скелетні рештки та різноманітний поховальний інвентар. Ці відкриття значно розширили наші знання про стародавню нубійську цивілізацію.

Анатом і антрополог Ґрафтон Еліот Сміт Фото: The University of Manchester

"Найдавніші кладовища, розкопані під час цього дослідження, належать до нубійського населення "групи А", яке з'явилося близько 3800 р. до н. е., хоча існують докази того, що люди жили в цьому регіоні і до цього", — заявила дослідниця Меткалф.

Приєднавшись до експедиції під час другого сезону розкопок, анатоми Ґрафтон Еліот Сміт і Дуглас Деррі вклали надзвичайну кількість часу і зусиль, досліджуючи стародавні скелети, занотовуючи описи всього, що вони бачили. Зібрані ними детальні дані записані від руки на картках, схожих на картотеки, і стали офіційною документацією знахідок експедиції.

"Вони [картки] дозволяли анатомам вивчати окремих людей і порівнювати їх, щоб скласти картину нубійських спільнот", — пояснила фахівчиня. Як вважалося, ці записи зникли під час хаосу, пов'язаного з епохою Другої світової війни.

Нубійці вперше з'явилися в археологічних та історичних джерелах як єдиний народ із самобутньою культурою майже 5 000 років тому в долині річки Ніл на півдні Єгипту та півночі Судану.

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Хоча нубійці часто залишаються поза увагою через їхню близькість до народів Стародавнього Єгипту, вони створили одну з найперших розвинених цивілізацій Африки — Царство Куш. Вони ділили владу в регіоні з давньоєгипетською фараонською культурою і часто воювали зі своїми сусідами на півночі за панування в регіоні.

Нубійці прийняли християнство приблизно в середині першого тисячоліття нашої ери, а до 1500 року поступово перейшли в іслам. Сьогодні сучасне нубійське населення, яке налічує від трьох до п'яти мільйонів, є прямими нащадками тих давніх нубійців. Більшість із них проживає в Єгипті, хоча кілька сотень тисяч також живуть у Судані.

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