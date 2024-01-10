Хто обгородив оазис стіною 4 тис. років тому: знахідка археологів створила нові питання (фото)

Поблизу одного з найбільших оазисів в Аравійській пустелі дослідники знайшли масивне укріплення бронзового віку. Воно тягнулося майже на 15 кілометрів, а товщина коливалася від 1,7 до 2,4 метра.

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У 4-му і 3-му тисячоліттях до нашої ери в Північній Аравійській пустелі існували осілі громади, і нещодавнє дослідження виявило частину цієї стародавньої історії. Команда вчених з CNRS і Королівської комісії з вивчення Аль-Ули (RCU) розкопала масивне укріплення навколо оазису Хайбар, пише Phys.org.

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Дослідження проливає світло на оазис, обнесений стіною, який є одним з найбільших в Саудівській Аравії, разом з відомим оазисом Тайма. Хоча обнесені стінами оазиси бронзового віку не були чимось незвичайним, ця знахідка додає важливу главу до нашого розуміння людської присутності в північно-західній Аравії, пропонуючи розуміння соціальної складності до ісламської ери.

У 4-му і 3-му тисячоліттях до нашої ери в Північній Аравійській пустелі існували осілі громади Фото: Вікіпедія

Поєднавши польові дослідження, дані дистанційного зондування та архітектурні дослідження, дослідницька група підрахувала, що первісне укріплення простягалося на 14,5 кілометрів, його товщина коливалася від 1,7 до 2,4 метра, а висота — близько 5 метрів. Ця колосальна споруда, яка сьогодні частково збереглася на трохи менше половини своєї первісної довжини, оточувала територію площею 1100 гектарів з 74 бастіонами, що досі стоять на ній.

Радіовуглецевий аналіз зразків, зібраних під час розкопок, вказує на те, що це чудо збудували між 2250 і 1950 роками до нашої ери. Ці часові рамки не лише підтверджують зв'язок оазису Хайбар з мережею оазисів на північному заході Аравії, але й ставлять важливі питання про його призначення та спільноти, відповідальні за його будівництво.

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Дослідження викликає цікавість до мотивів побудови такої грандіозної споруди і спонукає до роздумів про стосунки між мешканцями оазису та населенням за її межами. Це погляд у минулу епоху, що кидає нам виклик розгадати таємниці стародавніх цивілізацій та їхню складну соціальну динаміку.

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