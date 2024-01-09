Знищення Порт-Рояля: як найрозкішніший піратський порт пішов під воду (фото)

Порт-Рояль був відомим місцем, в якому збиралися пірати, шукачі пригод та різноманітні авантюристи. Проте у 1692 внаслідок раптового землетрусу місто пішло під воду, забравши із собою численні життя.

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Порт-Рояль, Ямайка, який називали "найлихішим містом на Землі", був найбагатшим портом у Вест-Індії. Цей порт вважався осередком екстравагантності, де розкошували їжею, алкоголем, азартними іграми та розвагами з жінками, пише Ancient Origins.

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Вид на Порт-Рояль і гавань Кінгстон на острові Ямайка Фото: Public Domain

Однак розкіш Порт-Рояля раптово обірвалася 7 червня 1692 року, коли через землетрус дві третини міста пішли під воду. Сьогодні Порт-Рояль є однією з найважливіших археологічних пам'яток Карибського басейну і єдиним затонулим містом у Західній півкулі.

Історія Порт-Рояля починається з індіанців таїно, які спочатку займали цю територію для рибальських експедицій. Пізніше іспанська колонізація взяла контроль, але ні таїно, ні іспанці не змогли повністю використати потенціал Порт-Рояля. Лише 1654 року англійська експедиція на чолі з Робертом Венеблсом та Вільямом Пенном, зазнавши поразки у спробі завоювати сучасну Гаїті, звернула увагу на менш захищену Ямайку.

Затонуле піратське місто Порт-Рояль 1692 рік Фото: Public Domain

Захопивши острів, вони побудували форт Кромвель, пізніше перейменований на форт Чарльз, що ознаменувало народження Порт-Рояля. Стратегічна гавань і близькість до торгових шляхів швидко перетворили Порт-Рояль на найжвавіший і найбагатший порт у Вест-Індії. Можливість стати легальними каперами приваблювала піратів, а Генрі Морган став однією з найвідоміших постатей в історії каперства в Порт-Роялі.

Процвітання Порт-Рояля трагічно закінчилося у 1692 році внаслідок потужного землетрусу та цунамі. Дві третини міста зникли в морі, залишивши 1600 загиблих і 3000 серйозно поранених. Попри своє коротке існування, Порт-Рояль має унікальну археологічну цінність. Підводне середовище зберегло культурні особливості та матеріали, пропонуючи зазирнути у повсякденне життя того часу.

Землетрус у Порт-Роялі 1692 року Фото: Public Domain

Досліджуючи затоплене місто з 1950-х років, археологи виявили залишки, що чудово збереглися. Деякі райони, зруйновані землетрусом, лежали уламками, а інші сповзли в море майже неушкодженими. Серед руїн знайшли чавунні сковорідки, горщики, олов'яні тарілки й навіть останки дітей, застиглі в часі.

У 1960 році кишеньковий годинник, знайдений у руїнах, дозволив археологам визначити точний час катастрофи — 11:43. Надання об'єкту статусу ЮНЕСКО підкреслює значення підводної археологічної пам'ятки та її роль у розумінні містобудування, архітектури та повсякденного життя XVII століття.

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Сьогодні залишки Порт-Рояля чекають на дослідження. Водолази, які мають спеціальний урядовий доступ, продовжують розкривати таємниці цієї затонулої капсули часу, а предмети, знайдені протягом багатьох років, зберігаються в Музеї історії та етнографії Інституту Ямайки в Кінгстоні.

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