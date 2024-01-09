Уничтожение Порт-Рояля: как самый роскошный пиратский порт ушел под воду (фото)

Порт-Рояль был известным местом, в котором собирались пираты, искатели приключений и различные авантюристы. Однако в 1692 в результате внезапного землетрясения город ушел под воду, забрав с собой многочисленные жизни.

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Порт-Рояль, Ямайка, который называли "самым плохим городом на Земле", был самым богатым портом в Вест-Индии. Этот порт считался центром экстравагантности, где роскошествовали едой, алкоголем, азартными играми и развлечениями с женщинами, пишет Ancient Origins.

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Вид на Порт-Рояль и гавань Кингстон на острове Ямайка Фото: Public Domain

Однако роскошь Порт-Рояля внезапно оборвалась 7 июня 1692 года, когда из-за землетрясения две трети города ушли под воду. Сегодня Порт-Рояль является одним из важнейших археологических памятников Карибского бассейна и единственным затонувшим городом в Западном полушарии.

История Порт-Рояля начинается с индейцев таино, которые первоначально занимали эту территорию для рыболовных экспедиций. Позже испанская колонизация взяла контроль, но ни таино, ни испанцы не смогли полностью использовать потенциал Порт-Рояля. Только в 1654 году английская экспедиция во главе с Робертом Венеблсом и Уильямом Пенном, потерпев поражение в попытке завоевать современные Гаити, обратила внимание на менее защищенную Ямайку.

Затонувший пиратский город Порт-Рояль 1692 год Фото: Public Domain

Захватив остров, они построили форт Кромвель, позже переименованный в форт Чарльз, что ознаменовало рождение Порт-Рояля. Стратегическая гавань и близость к торговым путям быстро превратили Порт-Рояль в самый оживленный и богатый порт в Вест-Индии. Возможность стать легальными каперами привлекала пиратов, а Генри Морган стал одной из самых известных фигур в истории каперства в Порт-Рояле.

Процветание Порт-Рояля трагически закончилось в 1692 году в результате мощного землетрясения и цунами. Две трети города исчезли в море, оставив 1600 погибших и 3000 серьезно раненых. Несмотря на свое короткое существование, Порт-Рояль имеет уникальную археологическую ценность. Подводная среда сохранила культурные особенности и материалы, предлагая заглянуть в повседневную жизнь того времени.

Землетрясение в Порт-Рояле в 1692 году Фото: Public Domain

Исследуя затопленный город с 1950-х годов, археологи обнаружили прекрасно сохранившиеся остатки. Некоторые районы, разрушенные землетрясением, лежали обломками, а другие сползли в море почти неповрежденными. Среди руин нашли чугунные сковородки, горшки, оловянные тарелки и даже останки детей, застывшие во времени.

В 1960 году карманные часы, найденные в руинах, позволили археологам определить точное время катастрофы — 11:43. Придание объекту статуса ЮНЕСКО подчеркивает значение подводного археологического памятника и его роль в понимании градостроительства, архитектуры и повседневной жизни XVII века.

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Сегодня остатки Порт-Рояля ждут исследования. Водолазы, имеющие специальный правительственный доступ, продолжают раскрывать тайны этой затонувшей капсулы времени, а предметы, найденные в течение многих лет, хранятся в Музее истории и этнографии Института Ямайки в Кингстоне.

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