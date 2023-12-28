Море забрало к себе: ученые до сих пор ищут затонувший пиратский город в Англии (фото)

Прибрежные города Англии всегда боролись с неумолимой силой природы. Исчезнувший город Рейвенсер Одд является свидетельством силы и неотступности морских волн.

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Свое название исторический город Рейвенсер Одд получил от древнескандинавского слова odde, что означает мыс или точку земли. Стратегическое расположение сделало его центром торговли и судоходства в XIII-XIV веках, пишет Ancient Origins.

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Рейвенсер Одд быстро процветал, насчитывая более 100 домов, оживленный рынок, склады, пристани и даже собственный суд и тюрьму. На пике своего расцвета он собирал пошлину с более 100 торговых кораблей ежегодно и конкурировал с соседними городами за влияние.

Несмотря на стремительный рост, город столкнулся с непреодолимыми вызовами. Эрозия побережья и изменение течения реки Хамбер представляли значительную угрозу. В конце концов, эти природные проблемы привели к исчезновению города.

Документы намекают на то, что сильный шторм в конце XIV века мог поглотить Рейвенсер Одд в море, тогда как другие свидетельства указывают на преднамеренное уничтожение города городами-соперниками или захватчиками.

Наиболее разрушительной судьбе город подвергся во время суровой зимы 1356-1357 годов, когда сильные ветры и наводнения затопили Рейвенсер Одд, заставив его жителей покинуть свои дома. Катастрофическое наводнение Святого Марцелла 1362 года окончательно решило его судьбу, стерев город с лица земли.

Карта Хамбера 1595 года, на которой слева на северном берегу изображен Кингстон-он-Галл, а справа внизу — Гримсби на южном берегу. Рейвенсер Одд должен был бы быть расположен в 1,5 км от Спарн-Пойнт, тонкого мыса в устье реки Фото: The British Library

Столетие спустя ученые пытаются раскрыть тайны, спрятанные под волнами. Используя передовые технологии эхолотов, команда во главе с профессором Дэном Парсонсом стремится заново открыть затонувший город, который, вероятно, лежит примерно в 500 метрах от мыса Сперн-Пойнт.

Их методы включают сканирование морского дна, где они обнаружили признаки сложной городской планировки. Следующий этап предусматривает прохождение еще 500 метров, чтобы обнаружить больше остатков города. После этого команда планирует продолжить исследования, потенциально обнаружив артефакты и остатки жизни города, возможно, даже могилы, которым 700 лет.

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"Мы прокопали около 500 метров на 100 метров в ширину, а на следующем этапе — еще 500 метров. Это похоже на кошение травы, мы будем продолжать косить ее, — сказал профессор Парсонс. — Как только мы его найдем, мы будем очень заинтересованы в том, чтобы спустить туда водолазов и искать артефакты. Все это нужно будет согласовать через официальные каналы. Как поселение, оно должно было бы иметь могилы. Но если говорить о 700-летней истории, то обычно это не такая большая проблема, если это не такое недавнее событие, как, скажем, "Титаник"".

Будущее обещает быть богатым находками, поскольку ученые ожидают удивительных открытий, дремлющих под холодными волнами. Поиски затонувшего города продолжаются, привлекая внимание к динамичной и нестабильной природе прибрежных поселений, сталкивающихся с природными силами и изменениями окружающей среды.

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