Тайна последнего короля викингов: ученые раскрыли, с кем похоронили зятя Ярослава Мудрого (фото)

Считается, что напротив захоронения последнего короля викингов, Свена Эстридсена, покоится его мать. Однако новое исследование свидетельствует совсем о другом человеке.

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С приближением тысячелетия со дня смерти Свена Эстридсена, последнего короля викингов Дании, интересные открытия меняют легенды, которые существовали веками. Традиционная версия утверждает, что Свен покоится напротив своей матери, но недавние генетические исследования поставили под сомнение этот нарратив, обнаружив, что женщина, о которой идет речь, на самом деле не была его биологической матерью, пишет IFLScience.

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Свен, как и многие датские монархи, нашел свой последний покой в соборе Роскилле. Рядом с ним стоит колонна с останками женщины с надписью "Маргрета, также известная как Эстрид, королева Дании".

Учитывая решающую роль, которую она сыграла в обращении викингов в христианство, вполне логично, что мать Свена занимает такое видное место, ведь именно она была движущей силой строительства собора Роскилле.

После смерти Свена в 1074 году его и его вероятную мать сначала похоронили в более ранней версии церкви. Позже, в XIII веке, их останки перенесли в нынешний собор. Однако распространенность имени Эстрид среди датских королевских особ породила среди ученых спекуляции относительно настоящей личности женщины в колонне, ставя под сомнение, была ли она действительно матерью Свена или другой влиятельной правительницей.

Реконструкция лица Свена Эстридсена Фото: Википедия

В 2007 году исследователи получили разрешение исследовать останки двух человек и изъять образцы митохондриальной ДНК (мтДНК) из их зубной пульпы. Поскольку мтДНК наследуется непосредственно по материнской линии, совпадение между ними могло бы подтвердить их связь между матерью и сыном.

Однако результаты не оправдали ожиданий. Свен принадлежал к гаплогруппе H, генетической категории, которую разделяют около 40% современных скандинавов. Похороненная женщина, с другой стороны, принадлежала к подгруппе 5Ha, демонстрируя достаточные генетические различия, чтобы исключить любое родство со Свеном.

Кроме того, хотя исторические записи гласят, что Эстрид умерла в возрасте около 70 лет, анализ зубов показал, что женщине было от 35 до 40 лет на момент ее смерти.

Личность загадочной женщины остается неуловимой, но сейчас понятно, что она не была матерью Свена — но есть большая вероятность, что ее звали Эстрид. Это имя носили две невестки Свена, и обе со временем взошли на престол как королевы Дании.

Следовательно, одна из них потенциально могла быть этой неизвестной женщиной, хотя доподлинно неизвестно, кто именно лежит напротив последнего короля викингов Дании.

Это открытие не только бросает вызов историческим нарративам, но и создает ощущение таинственности вокруг места последнего упокоения монарха викингов.

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Последствия этого открытия выходят за пределы древней королевской семьи, разжигая интерес к нерассказанным историям, похороненным в анналах истории.

Поскольку исследователи продолжают разгадывать тайны, скрытые в соборе Роскилле, мы можем получить больше информации о жизни и наследии этих загадочных фигур из прошлого.

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