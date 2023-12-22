Таємниця останнього короля вікінгів: вчені розкрили, з ким поховали зятя Ярослава Мудрого (фото)

Вважається, що навпроти поховання останнього короля вікінгів, Свейна Естрідсена, спочиває його матір. Проте нове дослідження свідчить зовсім про іншу людину.

Related video

З наближенням тисячоліття від дня смерті Свейна Естрідсена, останнього короля вікінгів Данії, гостроцікаві відкриття змінюють легенди, які існували століттями. Традиційна версія стверджує, що Свейн спочиває навпроти своєї матері, але нещодавні генетичні дослідження поставили під сумнів цей наратив, виявивши, що жінка, про яку йдеться, насправді не була його біологічною матір'ю, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Свейн, як і багато данських монархів, знайшов свій останній спочинок у соборі Роскілле. Поруч із ним стоїть колона з останками жінки з написом "Маргрета, також відома як Естрід, королева Данії".

Враховуючи вирішальну роль, яку вона відіграла в наверненні вікінгів до християнства, цілком логічно, що мати Свейна посідає таке чільне місце, адже саме вона була рушійною силою будівництва собору Роскілле.

Після смерті Свейна у 1074 році його та його ймовірну матір спочатку поховали у більш ранній версії церкви. Пізніше, у XIII столітті, їхні останки перенесли до нинішнього собору. Однак поширеність імені Естрід серед данських королівських осіб породила серед науковців спекуляції щодо справжньої особи жінки в колоні, ставлячи під сумнів, чи була вона дійсно матір'ю Свейна або іншою впливовою правителькою.

Реконструкція обличчя Свейна Естрідсена Фото: Вікіпедія

У 2007 році дослідники отримали дозвіл дослідити останки двох осіб і вилучити зразки мітохондріальної ДНК (мтДНК) з їхньої зубної пульпи. Оскільки мтДНК успадковується безпосередньо по материнській лінії, збіг між ними міг би підтвердити їхній зв'язок між матір'ю та сином.

Однак результати не виправдали очікувань. Свейн належав до гаплогрупи H, генетичної категорії, яку поділяють близько 40% сучасних скандинавів. Похована жінка, з іншого боку, належала до підгрупи 5Ha, демонструючи достатні генетичні відмінності, щоб виключити будь-яку спорідненість зі Свейном.

Крім того, хоча історичні записи свідчать, що Естрід померла у віці близько 70 років, аналіз зубів показав, що жінці було від 35 до 40 років на момент її смерті.

Особистість загадкової жінки залишається невловимою, але зараз зрозуміло, що вона не була матір'ю Свейна — але є велика ймовірність, що її звали Естрід. Це ім'я носили дві невістки Свейна, і обидві з часом зійшли на престол як королеви Данії.

Отже, одна з них потенційно могла бути цією невідомою жінкою, хоча достеменно невідомо, хто саме лежить навпроти останнього короля вікінгів Данії.

Це відкриття не лише кидає виклик історичним наративам, але й створює відчуття таємничості навколо місця останнього спочинку монарха вікінгів.

Важливо

Сліди давньої битви: знайдений студентом кинджал розкрив подію віком 2 тисячі років (фото)

Наслідки цього відкриття виходять за межі давньої королівської родини, розпалюючи цікавість до нерозказаних історій, похованих в анналах історії.

Оскільки дослідники продовжують розгадувати таємниці, приховані в соборі Роскілле, ми можемо отримати більше інформації про життя і спадщину цих загадкових постатей із минулого.

Раніше Фокус розповідав про харчування трипільців і те, як вони підтримували велику кількість населення. Ці жителі перших у світі мегаполісів, як виявилося, надавали перевагу не м'ясу.

Також ми писали про те, як вікінги лікували зуби. Древні мореплавці, так само як і ми, стикалися з карієсом.