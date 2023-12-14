Вікінги теж страждали від карієсу: вчені з'ясували, як древні мореплавці лікували хворі зуби

Учені несподівано виявили, що з віком поширеність карієсу серед вікінгів зменшується. І це не пов'язано із вдосконаленням особистої гігієни.

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Нещодавнє дослідження проливає світло на стоматологічні проблеми вікінгів у стародавній Швеції. Кароліна Бертілссон та її команда з Гетеборзького університету досліджувала, як вікінги намагалися їх лікувати, пише Phys.org.

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Дослідження проводили у Швеції, де археологи виявили кладовище з могилами вікінгів, датованими X-XII століттям нашої ери, поруч із залишками християнської церкви. Команда Бертілссон проаналізувала останки 171 особи з цього місця, дослідивши понад 2300 зубів.

Дивно, але понад 60% обстежених дорослих мали ознаки карієсу (руйнування зубів), найчастіше на поверхні кореня, в той час як ніхто з неповнолітніх осіб карієсу не мав.

Обстеження щелепи та зубів вікінгів Фото: Carolina Bertilsson, CC-BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Окрім цього, дослідники виявили інші патології, такі як інфекції та ознаки втрати зубів перед смертю. Деякі серйозні руйнування, ймовірно, спричиняли зубний біль. Автори виявили кілька випадків стирання зубів, які, ймовірно, були навмисними діями, спрямованими на зменшення зубного болю.

Цікаво, що поширеність карієсу зменшувалася з віком серед дорослих, що спантеличило дослідників. Вони припустили існування зв'язку з тим, що люди похилого віку частіше втрачають зуби. А тому найбільш зруйновані зуби не потрапили в аналіз.

Хоча частота карієсу серед цих вікінгів нагадує частоту карієсу серед європейського населення аналогічного віку, майже 25% осіб, схоже, втратили зуби до або після смерті, що потенційно спотворює результати.

Це дослідження не тільки розкриває стоматологічні проблеми вікінгів, але й показує їхні спроби лікування цих проблем.

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Автори додають: "У шведській популяції вікінгів близько половини людей страждали від карієсу. Вікінги проводили як підпилювання зубів, так і їхнє видалення та інше стоматологічне лікування, включаючи спроби лікувати зубні інфекції".

Хоча поширеність карієсу у вікінгів була такою ж, як і в інших давньоєвропейських народів, унікальні підходи, які вони використовували для розв'язання стоматологічних проблем, свідчать про їхню винахідливість та адаптацію до викликів у сфері охорони здоров'я свого часу.

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