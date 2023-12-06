Такого вже давно не було: на півночі Польщі чоловік знайшов древні тисячолітні артефакти (фото)

У Польщі знайшли одразу 5 сокир бронзової доби, історія яких налічує понад 3 тисячі років. Знахідку виявили за допомогою металошукача в північній частині Польщі.

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У Коцеве, на півночі Польщі, пошуківець Денис Конкол натрапив на дивовижну археологічну знахідку — п'ять сокир бронзової доби. Ці стародавні артефакти, що датуються періодом між 1700 і 1300 роками до н. е., були поховані під поверхнею ґрунту, чекаючи на розкриття таємниць більш ніж 3000-річної давнини, пише Arkeonews.

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Пошуківець виявив сокири в Старогардському лісництві. Важливо зазначити, що в Польщі заборонено проводити аматорські пошуки артефактів за допомогою металошукача без відповідного дозволу, і про всі знахідки необхідно повідомляти.

Знахідка, підтверджена Ігорем Стржоком, воєводським консерватором пам'яток Поморського воєводства, є особливо значущою, оскільки артефакти бронзової доби рідко знаходять у цьому регіоні.

Сокири виявили на глибині 20-30 сантиметрів під землею, під шарами бруду і трави. Процес видобутку ретельно контролювало провінційне Управління з охорони пам'яток, що забезпечило збереження місця знахідки.

Унікальність цієї знахідки полягає не лише у віці артефактів, але й у їхньому розміщенні Фото: Nadleśnictwo Starogard

Унікальність цієї знахідки полягає не лише у віці артефактів, але й у їхньому розміщенні. Хоча окремі бронзові сокири цієї епохи знаходили й раніше, виявлення групи з п'яти сокир, похованих разом, є безпрецедентною для цього регіону. Остання подібна знахідка сталася близько двох десятиліть тому в районі Любліна.

Ігор Стржок припустив, що знахідка може бути пов'язана з балтійською культурою, яка, можливо, походить із сучасної Литви або північно-східної Польщі. Він класифікував сокири як таутушський тип, що характеризується значними розмірами, тонкими руків'ями з піднятими краями і широкими лезами.

Пьотр Клімашевський, керівник відділу археологічних пам'яток, дослідивши сокири, припустив, що вони могли бути частиною ритуального підношення. Це може бути пов'язано з торгівлею або релігійними практиками, поширеними серед громад бронзового віку в цьому регіоні.

Значення цієї знахідки виходить за межі її історичної цінності. Сокири дають нове уявлення про культури, які процвітали на території Польщі у бронзовому віці. На відміну від попередніх знахідок у цьому регіоні, які здебільшого складалися з браслетів або нагрудних прикрас, ці сокири є справжнім археологічним дивом.

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Найближчими днями артефакти будуть перевезені до Археологічного музею в Гданську для подальшого вивчення та збереження. Це ретельне дослідження обіцяє розкрити більше деталей про ці стародавні артефакти та людей, які колись ними володіли, проливаючи світло на захоплюючу главу в багатій історії Польщі.

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