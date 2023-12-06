В Японії виявили кам'яні форми для лиття бронзи: вони можуть бути найстарішими у світі (фото)

Знайдені предмети, датовані приблизно 200 роком до н. е., дають змогу зазирнути у визначний період в історії Японії, відомий як період Яйой.

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Нещодавня знахідка в руїнах Йосіноґарі в японському місті Саґа відкрила захопливу історію стародавніх цивілізацій. Серед знайдених реліквій — кам'яні ливарні форми, які використовували для виготовлення бронзових артефактів, потенційно найстаріші з коли-небудь виявлених в Японії, пише Arkeonews.

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Ці форми, датовані приблизно 200 роком до н. е., дають змогу зазирнути в унікальний період в історії Японії, відомий як період Яйой. Ця епоха тривала з 300 до н. е. по 250 р. н. е. і стала значним культурним прогресом, якщо порівняти з попереднім періодом Дзьомон. Період Яйой, що тривав близько п'яти-шести століть до 2-3 століття н. е., знаменує собою поворотний момент в історичній хронології Японії.

Нещодавні відкриття, зроблені у вересні-жовтні, послідували за більш ранньою знахідкою у квітні — кам'яною гробницею-труною, яка, як вважають, належала людині високого статусу, що мешкала на цій території.

Загадкова труна спонукала експертів і любителів археології замислитися над тим, чиє це місце поховання, однак у червні оголосили, що не знайдено жодних людських кісток або поховальних предметів, які могли б дати підказки про особу або точний період поховання.

Розташування предметів, пов'язаних з бронзовим литтям Фото: Saga Prefectural Government

Останні розкопки на території Йосіноґарі, відомої як "таємнича зона" (не вдалося дослідити через те, що там була святиня), дозволили виявити три ключові предмети: ливарні форми, виготовлені з серпентиніту і кварц-порфіру, та глиняну посудину, де зберігали розплавлений метал. Ці форми, які потенційно могли використовувати для створення мечів і списів, знайшли неподалік від місця, де розкопали кам'яна труна.

Металеві знаряддя праці бронзової доби створювали за допомогою ливарних форм, які надавали розплавленому металу потрібної форми. Технологія лиття бронзи вдосконалювалася протягом бронзового віку.

Спочатку вироби відливали, заливаючи розплавлену бронзу у видовбані кам'яні форми. Пізніше люди винайшли форми, що складалися з двох частин, де два видовбаних камені з'єднувалися разом, а метал заливався у щілину вгорі. Це дозволило виготовляти складні предмети, такі як сокири та наконечники списів.

Значення знахідок з Йосіноґарі полягає у технологічному прогресі, який спостерігався в період Яйой. Ця цивілізація здійснила швидкий перехід від кам'яного віку до бронзового та залізного — подвиг, який нечасто спостерігається в історії.

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Експерти припускають, що технологію, яку використовували для виготовлення цих форм, могли запозичити з Корейського півострова.

Ці знахідки є ключовими для розуміння особливостей і змін у структурі руїн Йосіноґарі. Дослідники додають, що ці відкриття підносять стародавнє місце як центр виробництва бронзових артефактів, демонструючи передові технології того часу.

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