В Іраку виявили древні водопровідні мережі: вони вистояли попри жару і простяглись на кілометри

Кяризи — це система, яка переміщує воду з підземних водоносних горизонтів або свердловин на великі відстані в умовах спекотного сухого клімату, не втрачаючи її через випаровування.

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Нещодавні археологічні дослідження в іракській провінції Діяла принесли дещо неймовірне: відкриття трьох груп стародавніх кяризів. Кяризи — це система транспортування води з водоносного горизонту або колодязя на великі відстані в умовах спекотного сухого клімату, що використовували в таких посушливих регіонах, як Ірак, пише HeritageDaily.

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Ці кяризи функціонують за допомогою послідовності вертикальних шахт, що нагадують колодязі, з'єднаних пологими тунелями, які слугують каналами для транспортування води. Така конструкція дозволяє ефективно транспортувати значні обсяги підземних вод на поверхню без використання насосів.

Вода у природний спосіб стікає вниз під дією сили тяжіння, причому кінцева точка розташована нижче відносно початкової. Коли кяриз залишається під землею, воду виводять на поверхню за допомогою водяних колодязів або перських колодязів.

Ці кяризи не є новим винаходом Фото: State Board of Antiquities & Heritage

Деякі кяризи розділені на менші підземні канали, які працюють дещо схоже, залишаючись прихованими під поверхнею. Таке розташування запобігає забрудненню та випаровуванню води. Іноді вода з кяризів зберігається у водосховищі, як правило, нічний приплив залишається для денного використання.

Ці кяризи не є новим винаходом. Їхня технологія виникла приблизно 3 000 років тому в Стародавньому Ірані і поступово поширювалася як на схід, так і на захід.

Фахівці нещодавно виявили в провінції Діяла три групи кяризів, що простягаються між районами Джалулаа і Кортаба. Попередні дослідження припускають, що вони датуються приблизно 1000 роком нашої ери, періодом, відомим як "перський ренесанс" (Iranian Intermezzo), коли певні частини регіону перебували під владою різних дрібних іранських еміратів.

Перша мережа складається з 25 колодязів, розташованих в лінію і з'єднаних з розташованим поруч 10-метровим водним каналом. Друга група також складається з 25 колодязів, але з'єднана з прокопаним вручну каналом довжиною 13 кілометрів. Третя група складається з 9 колодязів, з'єднаних з каналами, проритими з обох боків.

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Це відкриття захоплює тим, що воно пов'язане з давніми часами і тим, як ці кяризи геніально збудовані для забезпечення життєдіяльності спільнот у посушливих регіонах.

Хоча ці кяризи можуть здаватися пережитками минулого, їхнє відкриття надає цінну інформацію для сучасного управління водними ресурсами та збереження водних ресурсів у посушливих регіонах.

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