Археологи нарешті "відчинять" таємні двері всередині піраміди Хеопса: куди вони приведуть (фото)

Таємниці, що ховаються за трьома загадковими дверима всередині єдиного із Семи чудес світу, яке збереглося до наших днів, тепер можна буде побачити.

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У глибині стародавньої піраміди Хеопса заховано трійко таємничих дверей, що приховують секрети, які століттями спантеличують експертів. Відомий археолог Захі Хавасс, колишній міністр у справах старовини Єгипту, розпочинає місію, яка має на меті з'ясувати, куди ведуть ці двері, пише The Sun.

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5 грудня Хавасс очолить команду археологів, які розгадають таємницю, приховану за цими кам'яними дверима.

Він сказав: "Я думаю, що досі таємні двері, які я знайшов всередині Великої піраміди, дійсно є відкриттям, яке ставить багато запитань і потребує багато відповідей. Всередині піраміди Хеопса я знайшов так званих троє дверей".

Перші двері знаходяться біля південного входу до другої камери й мають дві мідні ручки. Дивно, але за цими першими дверима знаходяться другі, виявлені всього на 21 сантиметр далі. Крім того, у північному тунелі команда натрапила на треті двері, так само прикрашені двома мідними ручками.

Тунелі, позначені цифрою 7, закінчуються таємними "дверима" Фото: Wikimedia Commons

Зроблено багато спроб вивчити детальніше ці двері, але так і не вдалося розгадати їхнє призначення або те, що за ними. Фахівці навіть просвердлили невеликий отвір у перших південних дверях, щоб вставити камеру на зонді. Саме так їм вдалося виявити, що за цими знаходяться ще одні двері.

Хавасс розповів: "Це дійсно одна з найдивовижніших речей, яка змушує мене ставити багато запитань і чекати на багато відповідей". Він додав, що сподівається "вперше розкрити таємницю Великої піраміди".

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Велика піраміда, також відома як піраміда Хуфу, побудована приблизно в 2570 році до н. е. як місце відпочинку фараона Хуфу. В її межах знаходяться три камери, зокрема де ці загадкові двері розташовані в двох протилежних шахтах.

Намагаючись розшифрувати цю таємницю, Хавасс раніше запропонував кілька можливих теорій. Він припустив, що якщо південна шахта відкривається назовні, то вона могла слугувати символічними дверима для подорожі фараона до потойбічного світу.

Однак, якщо вона запечатана, це може бути пов'язано з давніми текстами про те, як Хуфу шукав божественних вказівок для проєктування піраміди.

Майбутня місія має на меті пролити світло на ці таємниці, потенційно відкриваючи ключ до розуміння призначення цих дверей.

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