У гості в палеоліт. В Іспанії знайшли ідеально збережену печеру, де жили стародавні люди

Знаряддя праці з каменю, кістки та вироби з хутра — загалом 4 614 задокументованих об'єктів, серед яких кістки оленів, коней та бізонів, 600 шматків кременю, голки, протогарпун, мушлі морських молюсків і навіть декоративні підвіски, що їх носили мешканці печери.

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У печерному комплексі Ла-Гарма, розташованому в іспанській провінції Кантабрія, вчені виявили дивовижну археологічну знахідку — житло, якому 16 800 років. Ця печерна система, відома своїм настінним мистецтвом і палеоантропологічним значенням, дала змогу зазирнути в епоху палеоліту, пише Heritage Daily.

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Дослідники з Кантабрійського університету Пабло Аріас і Роберто Онтаньйон очолили проєкт, який привів до цього відкриття. Описане як "одне з найкраще збережених палеолітичних жител у світі", житло є овальним простором, окресленим кам'яними блоками й сталагмітами, що підтримують каркас із палиць і шкур, прикріплений до стіни печери.

Що робить це відкриття справді визначним, так це різноманітність знайдених артефактів, які проливають світло на повсякденне життя магдаленських мисливців і збирачів, які колись називали цю печеру домівкою. Знаряддя праці з каменю, кістки та вироби з хутра — загалом 4 614 задокументованих об'єктів, серед яких кістки оленів, коней та бізонів, 600 шматків кременю, голки, протогарпун, мушлі морських молюсків і навіть декоративні підвіски, що їх носили мешканці печери.

Але на цьому сюрпризи не закінчуються. Серед знахідок — прикрашені кістки, наприклад, фаланга ауроха, на якій вигравірувані зображення тварини та людського обличчя. Цей унікальний артефакт додає захопливий штрих до нашого розуміння епохи європейського палеоліту.

Щоб розгадати таємниці цього стародавнього житла, не порушуючи його цілісності, дослідницька група застосувала найсучасніші неінвазивні методи. Вони використовували безперервну томографію, 3D-картографію, молекулярно-генетичний аналіз ґрунтів та об'єктів, мас-спектрометрію та гіперспектральну візуалізацію. Ці методи дозволили дослідити об'єкт національного значення, зберігши водночас його історичні скарби.

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Це відкриття відкриває вікно в життя наших давніх предків, демонструючи їхнє використання ресурсів та майстерність. Це наче зробити крок назад у часі, щоб побачити повсякденне життя та культурні прояви спільноти, яка процвітала майже 17 000 років тому.

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