Пролежали тисячі років: у Німеччині археологи знайшли рідкісну колекцію монет і мечів (фото)

Археологи-волонтери в Мекленбурзі виявили сім мечів бронзової доби та колекцію з 6 000 срібних монет. Їх датували XI століттям.

Related video

У Німеччині археологи натрапили на скарбницю стародавніх артефактів, які проливають світло на багату історію регіону. Знахідка включає сім мечів бронзової доби та неймовірну колекцію з 6 000 срібних монет, датованих XI століттям, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відкриття зробили під час розкопок, які проводили волонтери-археологи в Мекленбурзі. Вчені вважають, що вік семи мечів становить близько 3 000 років, що дозволяє віднести їх до бронзової доби.

Відкриття зробили під час розкопок, які проводили волонтери-археологи в Мекленбурзі Фото: Mecklenburg-Vorpommern Ministry of Science, Culture, Federal and European Affairs

Вартим уваги аспектом цієї знахідки стала велика кількість мечів, знайдених в одному місці, що є рідкістю для Мекленбурга. Сім мечів ретельно археологи зібрали з фрагментів, що дає змогу зазирнути в давні ритуали або жертовні жертвоприношення. Хоча такі скупчення цінних речей не є рідкістю, концентрація мечів бронзового віку в цій місцевості є безпрецедентною.

Окрім мечів бронзового віку, в різних районах знайшли ще дві значні групи знахідок. У Рюгені виявили чудову колекцію з 6 000 срібних монет, що становить найбільший слов'янський монетний скарб післявоєнного періоду. Ці монети, знайдені переважно в глиняному горщику, походять з різних місць, включаючи Західну Німеччину, Англію, Данію, Угорщину та сучасну Чехію.

Окрім мечів бронзового віку, в різних районах знайшли ще дві значні групи знахідок Фото: Mecklenburg-Vorpommern Ministry of Science, Culture, Federal and European Affairs

Археологи відзначили, що такий різноманітний асортимент монет відображає широкі торговельні зв'язки XI століття. Тим часом у Мекленбурзькому озерному краї волонтери розкопали 900-літній релікварійний посуд, який використовувався для зберігання релігійних предметів.

У горщику, що містив близько 1700 монет, також були шийні кільця та персні, перлове намисто із золотом, гірським кришталем і сердоліковими намистинами, а також два контейнери для реліквій, що свідчать про християнську віру. Це відкриття особливо інтригуюче в регіоні, який історично характеризувався різноманітними віруваннями.

Важливо

Сягає часів архаїчної Греції: біля узбережжя Сицилії археологи виявили кам'яні якорі (фото)

Значення цих знахідок виходить за межі простої історичної цікавості. Артефакти дають цінну інформацію про давні ритуали, торговельні мережі, культурний та релігійний ландшафт регіону. Оскільки дослідники продовжують аналізувати та інтерпретувати ці знахідки, ми можемо отримати глибше розуміння минулого та його впливу на розвиток регіону.

Раніше Фокус писав про рідкісну статую Аполлона в натуральну величину, яку виявили у Тоскані.

А також ми розповідали про те, що вчені завершили дослідження крипт собору Святої Трійці в Луцьку.