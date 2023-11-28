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Технології та наука

Вбивця ящірок: у Тоскані знайшли рідкісну статую Аполлона в натуральну величину (фото)

Тоскана, Італія, римляни, курорт, термальне джерело, історія, розкопки, археологія, вчені, дослідження, знахідка, статуя, фігура, Аполлон, ящірка, бог, божество, цілительство, дар, бронза, мармур
Фото: Ministry of Culture | Під час дослідження древнього курорту, побудованого на термальних джерелах в Італії, дослідники знайшли древню статую I ст. н. е.

Під час дослідження древнього курорту, побудованого на термальних джерелах в Італії, дослідники знайшли статую I ст. н. е. Це фігура Аполлона з мармуру.

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У Тоскані археологи відкопали мармурову статую Аполлона Сауроктона, або "Вбивці ящірок". Це відкриття відбулося серед залишків стародавнього етруського та римського курорту Сан-Кашано-дей-Баньї, пише HeritageDaily.

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Хоча легенда приписує заснування цього курорту Порсенну, етруському королю К'юзі, археологи схиляються до думки, що комплекс етруски звели в третьому столітті до нашої ери. У часи римської епохи курорт став популярним місцем відпочинку, приваблюючи таких видатних особистостей, як Цезар Август.

Фрагменти статуї Аполлона в натуральну величину археологи виявили на краю Великої купальні. Ці фрагменти є римськими копіями бронзового шедевра, створеного Праксителем, знаменитим грецьким скульптором, у IV столітті до нашої ери. На копіях, що походять з I-II століття нашої ери, зображено молодого Аполлона, готового зловити ящірку, що лізе на дерево.

Тоскана, Італія, римляни, курорт, термальне джерело, історія, розкопки, археологія, вчені, дослідження, знахідка, статуя, фігура, Аполлон, ящірка, бог, божество, цілительство, дар, бронза, мармур Fullscreen
Фрагменти статуї Аполлона в натуральну величину археологи виявили на краю Великої купальні
Фото: Ministry of Culture

Відомий римський поет Марціал написав епіграму про ці статуї Аполлона Сауроктона, в якій міститься жартівливе застереження: "Помилуй ящірку, підступний хлопче, що повзе до тебе; вона хоче загинути від твоїх рук".

Аполлона шанували як бога, пов'язаного з цілительством. Віряни, які шукали ліків проти недуг, приносили цьому божеству вотивні дари, а тема полювання на ящірок має своєрідний зв'язок з офтальмологією, оскільки вважалося, що ящірки мають властивості, корисні під час очних захворювань.

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Окрім статуї, знайдено травертиновий вівтар, який містить двомовний напис латинською та етруською мовами, датований I століттям нашої ери. Це відкриття показує тривалий вплив етруської культури аж до епохи Римської імперії.

Раніше Фокус писав, що давні греки передбачили роботів. Про це стверджує історикиня зі Стенфорда.

А також ми розповідали про докази масштабних і повторюваних жертвоприношень залізного віку, які археологи виявили в Іспанії.