Спадщина Гефеста: історикиня зі Стенфорда стверджує, що давні греки передбачили роботів (фото)

Окрім міфологічних оповідей, докторка Майор звертає увагу на натяки на передові технології в епічній поезії Гомера "Одіссея".

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Чи знали ви, що стародавні греки не лише заклали основу нашої сучасної цивілізації, а й передбачали такі футуристичні винаходи, як роботи та безпілотні автомобілі? Історикиня зі Стенфордського університету докторка Едріенн Майор у своїй книзі "Боги і роботи" проливає світло на те, як грецькі міфи натякали на існування штучного інтелекту (ШІ) та передових технологій, якими ми користуємося сьогодні, пише GreekReporter.

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Аргументи докторки Майор зосереджені навколо Гефеста, грецького бога, відомого своєю майстерністю. Серед його творінь був Тал, велетень із бронзи. Докторка Майор описує його як "бронзового робота-вбивцю", що нагадує ранні прототипи сучасних андроїдів, розроблених такими компаніями, як Boston Dynamics.

Ще одним цікавим творінням стала Пандора, яку описують як "злого робота зі штучним інтелектом", запрограмованого на те, щоб випустити зло у світ. Окрім Пандори, Гефест створив механічних "золотих дів".

Вони розроблені, щоб передбачати його потреби і діяти відповідно до них без прямих інструкцій. Докторка Майор вважає їх ранніми версіями таких персональних помічників на основі штучного інтелекту, як Алекса від Amazon.

Дидрахма з Феста із зображенням Тала Фото: Public Domain

Окрім цих міфологічних оповідей, докторка Майор звертає увагу на натяки на передові технології в епічній поезії Гомера. В "Одіссеї", наприклад, кораблі без пілотів перевозять головного героя. Це нагадує сучасну концепцію безпілотних автомобілів. Так само в "Іліаді" згадуються автономні колісні триноги, що перевозять амброзію, натякаючи на футуристичні види транспорту.

Хоча греки передбачали майбутнє технологій, вони також були першопрохідцями у винаході власних дивовижних пристроїв. Дивно, але багато речей повсякденного вжитку, якими ми користуємося сьогодні, мають коріння в давньогрецьких технологіях. Наприклад, центральне опалення та термометри, найважливіші винаходи, беруть свій початок у Стародавній Греції.

Археологічні знахідки в Храмі Артеміди Ефеської в Туреччині показують, що греки використовували димарі під підлогою храму для циркуляції тепла від вогнищ, забезпечуючи ранні форми центрального опалення.

Прототип сучасних термометрів з'явився майже два тисячоліття тому, коли греки Александрії відкрили, як розширюється повітря під впливом високих температур. Філон Візантійський перетворив цю концепцію на перший термометр.

Серед їхніх надзвичайних винаходів Антикітерський механізм виділяється як стародавнє диво. Цей складний пристрій, знайдений у 1901 році на місці давньої корабельної аварії, часто вважають першим у світі комп'ютером, продовжує дивувати науковців. За оцінками, цей давньогрецький винахід, створений між 150 і 100 роками до н. е., або, можливо, навіть у 205 році до н. е., на тисячоліття випередив сучасні комп'ютерні технології.

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Вивчення давньогрецьких технологій не лише проливає світло на їхні видатні інновації, але й дає цікаве уявлення про їхнє передбачення майбутнього технологічного прогресу.

Хоча греки, можливо, не змогли точно передбачити технології, які ми маємо сьогодні, їхні далекоглядні концепції та винахідницький дух залишаються невід'ємною частиною нашого сучасного світу.

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