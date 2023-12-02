Наследие Гефеста: историк из Стэнфорда утверждает, что древние греки предсказали роботов (фото)

Кроме мифологических рассказов, доктор Майор обращает внимание на намеки на передовые технологии в эпической поэзии Гомера "Одиссея".

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Знали ли вы, что древние греки не только заложили основу нашей современной цивилизации, но и предсказывали такие футуристические изобретения, как роботы и беспилотные автомобили? Историк из Стэнфордского университета доктор Адриенна Майор в своей книге "Боги и роботы" проливает свет на то, как греческие мифы намекали на существование искусственного интеллекта (ИИ) и передовых технологий, которыми мы пользуемся сегодня, пишет GreekReporter.

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Аргументы доктора Майор сосредоточены вокруг Гефеста, греческого бога, известного своим мастерством. Среди его творений был Тал, великан из бронзы. Доктор Майор описывает его как "бронзового робота-убийцу", напоминающего ранние прототипы современных андроидов, разработанных такими компаниями, как Boston Dynamics.

Еще одним интересным творением стала Пандора, которую описывают как "злого робота с искусственным интеллектом", запрограммированного на то, чтобы выпустить зло в мир. Кроме Пандоры, Гефест создал механических "золотых дев".

Они разработаны, чтобы предвидеть его потребности и действовать в соответствии с ними без прямых инструкций. Доктор Майор считает их ранними версиями таких персональных помощников на основе искусственного интеллекта, как Алекса от Amazon.

Дидрахма из Феста с изображением Тала Фото: Public Domain

Кроме этих мифологических рассказов, доктор Майор обращает внимание на намеки на передовые технологии в эпической поэзии Гомера. В "Одиссее", например, корабли без пилотов перевозят главного героя. Это напоминает современную концепцию беспилотных автомобилей. Так же в "Илиаде" упоминаются автономные колесные треноги, перевозящие амброзию, намекая на футуристические виды транспорта.

Хотя греки предвидели будущее технологий, они также были первопроходцами в изобретении собственных удивительных устройств. Удивительно, но многие вещи повседневного потребления, которыми мы пользуемся сегодня, имеют корни в древнегреческих технологиях. Например, центральное отопление и термометры, важнейшие изобретения, берут свое начало в Древней Греции.

Археологические находки в Храме Артемиды Эфесской в Турции показывают, что греки использовали дымоходы под полом храма для циркуляции тепла от очагов, обеспечивая ранние формы центрального отопления.

Прототип современных термометров появился почти два тысячелетия назад, когда греки Александрии открыли, как расширяется воздух под воздействием высоких температур. Филон Византийский превратил эту концепцию в первый термометр.

Среди их чрезвычайных изобретений Антикитерский механизм выделяется как древнее чудо. Это сложное устройство, найденное в 1901 году на месте древней кораблекрушения, часто считают первым в мире компьютером, продолжает удивлять ученых. По оценкам, это древнегреческое изобретение, созданное между 150 и 100 годами до н. э., или, возможно, даже в 205 году до н. э., на тысячелетия опередило современные компьютерные технологии.

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