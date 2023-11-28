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Технологии и наука

Убивающий ящерицу: в Тоскане нашли редкую статую Аполлона в натуральную величину (фото)

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Фото: Ministry of Culture | Во время исследования древнего курорта, построенного на термальных источниках в Италии, исследователи нашли древнюю статую I в. н. э.

Во время исследования древнего курорта, построенного на термальных источниках в Италии, исследователи нашли статую I в. н. э. Это фигура Аполлона из мрамора.

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В Тоскане археологи откопали мраморную статую Аполлона Сауроктона, или "Аполлон, убивающий ящерицу". Это открытие произошло среди остатков древнего этрусского и римского курорта Сан-Кашано-дей-Баньи, пишет HeritageDaily.

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Хотя легенда приписывает основание этого курорта Порсенну, этрусскому королю Кьюзи, археологи склоняются к мнению, что комплекс этруски возвели в третьем веке до нашей эры. Во времена римской эпохи курорт стал популярным местом отдыха, привлекая таких выдающихся личностей, как Цезарь Август.

Фрагменты статуи Аполлона в натуральную величину археологи обнаружили на краю Большой купальни. Эти фрагменты являются римскими копиями бронзового шедевра, созданного Праксителем, знаменитым греческим скульптором, в IV веке до нашей эры. На копиях, происходящих из I-II века нашей эры, изображен молодой Аполлон, готовый поймать ящерицу, которая лезет на дерево.

Тоскана, Италия, римляне, курорт, термальный источник, история, раскопки, археология, ученые, исследования, находка, статуя, фигура, Аполлон, ящерица, бог, божество, целительство, дар, бронза, мрамор Fullscreen
Фрагменты статуи Аполлона в натуральную величину археологи обнаружили на краю Большой купальни
Фото: Ministry of Culture

Известный римский поэт Марциал написал эпиграмму об этих статуях Аполлона Сауроктона, в которой содержится шутливое предостережение: "Помилуй ящерицу, коварный мальчик, ползущую к тебе; она хочет погибнуть от твоих рук".

Аполлона почитали как бога, связанного с целительством. Верующие, искавшие лекарства против недугов, приносили этому божеству вотивные дары, а тема охоты на ящериц имеет своеобразную связь с офтальмологией, поскольку считалось, что ящерицы обладают свойствами, полезными при глазных заболеваниях.

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Кроме статуи, найден травертиновый алтарь, который содержит двуязычную надпись на латинском и этрусском языках, датированную I веком нашей эры. Это открытие показывает длительное влияние этрусской культуры вплоть до эпохи Римской империи.

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