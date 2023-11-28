Убивающий ящерицу: в Тоскане нашли редкую статую Аполлона в натуральную величину (фото)

Во время исследования древнего курорта, построенного на термальных источниках в Италии, исследователи нашли статую I в. н. э. Это фигура Аполлона из мрамора.

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В Тоскане археологи откопали мраморную статую Аполлона Сауроктона, или "Аполлон, убивающий ящерицу". Это открытие произошло среди остатков древнего этрусского и римского курорта Сан-Кашано-дей-Баньи, пишет HeritageDaily.

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Хотя легенда приписывает основание этого курорта Порсенну, этрусскому королю Кьюзи, археологи склоняются к мнению, что комплекс этруски возвели в третьем веке до нашей эры. Во времена римской эпохи курорт стал популярным местом отдыха, привлекая таких выдающихся личностей, как Цезарь Август.

Фрагменты статуи Аполлона в натуральную величину археологи обнаружили на краю Большой купальни. Эти фрагменты являются римскими копиями бронзового шедевра, созданного Праксителем, знаменитым греческим скульптором, в IV веке до нашей эры. На копиях, происходящих из I-II века нашей эры, изображен молодой Аполлон, готовый поймать ящерицу, которая лезет на дерево.

Фрагменты статуи Аполлона в натуральную величину археологи обнаружили на краю Большой купальни Фото: Ministry of Culture

Известный римский поэт Марциал написал эпиграмму об этих статуях Аполлона Сауроктона, в которой содержится шутливое предостережение: "Помилуй ящерицу, коварный мальчик, ползущую к тебе; она хочет погибнуть от твоих рук".

Аполлона почитали как бога, связанного с целительством. Верующие, искавшие лекарства против недугов, приносили этому божеству вотивные дары, а тема охоты на ящериц имеет своеобразную связь с офтальмологией, поскольку считалось, что ящерицы обладают свойствами, полезными при глазных заболеваниях.

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Кроме статуи, найден травертиновый алтарь, который содержит двуязычную надпись на латинском и этрусском языках, датированную I веком нашей эры. Это открытие показывает длительное влияние этрусской культуры вплоть до эпохи Римской империи.

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