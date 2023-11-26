Учені знайшли докази масштабних і повторюваних жертвоприношень залізного віку в Іспанії

Дослідивши городище на південному заході Іспанії, вчені встановили, що на цьому місці регулярно здійснювали жертвоприношення тварин. Свідчень про такі випадки вкрай мало, тож завдяки дослідженню можна заповнити прогалину у нашому розумінні стародавніх ритуалів.

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Учені з Інституту консервації, реставрації та досліджень Валенсії в Іспанії та Вищої ради наукових досліджень оприлюднили цікаві висновки про пам'ятку залізного віку Касас-дель-Турунуело на південному заході Іспанії. Це дослідження виявляє повторювану схему ритуальних жертвоприношень тварин на цьому місці, пише Phys.org.

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Городище Касас-дель-Турунуело, пов'язане з Тартессом, древньою державою, що існувала в Іспанії, і датоване кінцем 5 століття до н. е., слугувало тлом для неодноразових ритуальних жертвоприношень тварин. Це відкриття є особливо важливим, оскільки свідчень про великі жертвоприношення тварин залізного віку в Середземноморському регіоні дуже мало, що створює прогалину в нашому розумінні стародавніх практик.

Дослідники вивчили 6 770 кісток, які належали 52 тваринам, принесеним у жертву і похованим у три етапи. Це здебільшого були дорослі коні, велика рогата худоба, свині й один собака.

На перших двох етапах скелети були переважно цілими і незміненими, але на третьому, за винятком коней, скелети мали ознаки переробки на їжу. Це свідчить про те, що ритуали в Касас-дель-Турунуело супроводжувалися певною формою спільної трапези, що додає унікального виміру стародавнім практикам.

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Що робить це дослідження ще незвичнішим, так це різноманітність жертовних практик протягом кількох років. Навмисний відбір дорослих тварин, а не молодих, а також важливість вогню, про що свідчать спалені рештки рослин і тварин, дають важливі подробиці про ритуали на цьому місці. Примітно, що Касас-дель-Турунуело вирізняється з-поміж інших археологічних пам'яток незвично великою кількістю принесених у жертву коней.

Дослідники виділяють роль масових жертвоприношень тварин у контексті європейських суспільств залізного віку. Це дослідження не лише розкриває таємниці ритуальних жертвоприношень тварин, але й сприяє нашому ширшому розумінню ритуальної поведінки тартессійців у залізному віці.

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