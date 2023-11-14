Моторошна таємниця Гімалаїв: вчені пояснили, як сотні людей опинилися в Озері Скелетів

Глибоко в серці Гімалаїв лежить таємниче і моторошне місце, відоме як озеро Роопкунд. Ця віддалена водойма, розташована на приголомшливій висоті 5 000 метрів над рівнем моря, зберігає жахливу таємницю, яка роками спантеличувала науковців і місцевих жителів.

Related video

Уявіть собі озеро шириною всього 40 метрів, оточене суворою красою гір. Дістатися до нього нелегко — одна лише висота над рівнем моря робить подорож непростою. Але ще дивнішими є останки, знайдені навколо і всередині озера, що дало йому моторошну назву — "Озеро Скелетів", пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу наук

Довгий час місцеві жителі пошепки розповідали, що ці люди знайшли свою смерть під час давнього гірського граду. Однак нещодавнє наукове дослідження віку та генетичного складу цих кісток відкрило набагато більш своєрідну та загадкову історію, ніж будь-хто міг собі уявити.

Команда дослідників із різних університетів розпочала новаторську місію, щоб розкрити правду, приховану в таємничій загадці Озера Скелетів. Аналізуючи ДНК, витягнуту з 38 останків, знайдених в околицях, вони зробили дивовижні відкриття, які кинули виклик усталеним віруванням.

Всупереч очікуванням, люди, знайдені в озері, не всі походили з одного часового періоду або одного народу. Насправді їх розділяла приголомшлива 1000 років, і вони мали дуже різне походження.

Мапа, що показує розташування озера Роопкунд у Гімалаях Фото: Harney et al., Nature Communications 2019

Як і очікувалося, більшість з них були індійцями, однак ДНК, витягнута з 14 інших, натякала на зовсім іншу історію. Ці люди, схоже, походили зі східного Середземномор'я, можливо, з грецьких островів. Дивно, але родовід однієї людини вказував на Південно-Східну Азію, що значно відрізнялося від решти.

Ба більше, люди не стали жертвами однієї катастрофічної події, як вважалося раніше. Радіовуглецевий аналіз показав, що місцеві жителі зустріли свою долю понад 1000 років тому, в той час як мандрівники прибули набагато пізніше, близько 1800 року нашої ери. До того ж старша група походила з різних регіонів Індії, що охоплює часовий проміжок щонайменше у два століття.

Таємниця гімалайського Озера Скелетів

Професор Девід Райх з Гарвардської медичної школи висловив своє здивування, заявивши: "Завдяки використанню біомолекулярних аналізів, таких як стародавня ДНК, реконструкція раціону за допомогою стабільних ізотопів і радіовуглецевого датування, ми виявили, що історія озера Роопкунд складніша, ніж ми коли-небудь припускали, і порушує важливе питання про те, як мігранти зі східного Середземномор'я, які мають вкрай нетиповий для сьогоднішнього регіону профіль предків, померли в цьому місці всього кілька сотень років тому".

Це дослідження стало першим успішним збором і аналізом повної стародавньої ДНК з Індії. ДНК рідко добре зберігається в жаркому кліматі, а високогірне озеро — одне з небагатьох місць на субконтиненті, де достатньо холодно для її збереження.

Висновки були настільки неймовірними, що Райх та співавтори перевірили їх, дослідивши ізотопи кісток, що підтвердило значні відмінності в їхньому раціоні та ймовірних місцях походження.

Важливо

Генетично унікальний фундук: навіщо вчений дослідив ДНК шкаралупи віком 4 тисяч років

Деякі елементи місцевих легенд справді збігалися з реальністю. Певні черепи мали ознаки пошкоджень, які можуть завдати великі камені, і майже половина з них були жінками. Проте, що інтригує, жоден з відібраних зразків не був біологічно пов'язаний одне з одним.

Дослідники припускають, що вони могли бути паломниками, які прямували до сусіднього храму. Однак таємниця поглиблюється, коли йдеться про інших мандрівників, знайдених на цьому місці.

Це дослідження відчинило нові двері до розуміння складного полотна людської міграції та взаємодії в давнину. Воно кидає виклик нашим упередженням і пропонує зазирнути в історію, набагато заплутанішу і дивовижнішу, ніж ми могли собі уявити.

Раніше Фокус писав, що найдавніші мумії не мають стосунку до Єгипту. Історики розповіли, хто муміфікував померлих першим.

А також ми розповідали про жінку, яка вижила після двох надскладних операцій на мозку. Вона жила приблизно 4500 років тому.