Відкриття в "місті кіз" еолійців. У Туреччині археологи знайшли статуетки богині Деметри (фото)

Айгай, колись грецьке, а згодом римське місто, досягло свого розквіту за часів правління династії Атталідів у III та II століттях до нашої ери. Залишки цього історичного міста знаходяться у провінції Маніса.

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У стародавньому місті Айгай, розташованому на заході Туреччини, археологи виявили дещо надзвичайне: дві маленькі статуетки, що зображують Деметру, шановану грецьку богиню, яка асоціюється з родючістю. Їх виявили в цистерні в околицях міста, пише Arkeonews.

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Айгай, колись грецьке, а згодом римське місто, досягло свого розквіту за часів правління династії Атталідів у III та II століттях до нашої ери. Залишки цього історичного міста знаходяться у провінції Маніса.

Професор Юсуф Сезгін очолює команду розкопок з кафедри археології Маніського університету імені Целала Баяра. Їхні розкопки біля шляху до "святилища Афіни" виявили несподівані скарби.

"Цистерна, яку ми розкопали цього року, значно відрізняється від інших як своєю формою, так і артефактами, знайденими всередині. Наприклад, ми знайшли статуетку, спеціально розміщену під так званим "браслетом цистерни" — заглибленням нагорі ємності. Зазвичай ми не знаходимо таких статуеток всередині цистерн. Ця, спеціально покладена туди, зображує богиню Деметру, як ми знаємо з грецької міфології", — розповів професор.

Стародавні суспільства часто проводили спеціальні церемонії та свята, присвячені різним богам і богиням Фото: AA

"Ще один цікавий момент полягає в тому, що це була не єдина фігурка Деметри; ми знайшли ще одну всередині цистерни, також зображену в тій же позі. Третя знахідка, яка, можливо, не дуже зрозуміла, бо розбита, — це уламок декорованої вази. На її фрагментах зображені снопи пшениці, які, як ми знаємо, асоціюються з богинею Деметрою", — додав він.

Сезгін повідомив: "Деметра була богинею землеробства. Саме вона забезпечувала родючість і продуктивність землі. Водночас вона була захисницею рослин. У сільських античних містах, таких як Айгай, вона вважалася однією з найважливіших богинь. З огляду на те, як важко було займатися сільським господарством, Деметрі надавали великого значення. У зв'язку з цим в Айгаї був дуже сильний культ Деметри".

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Стародавні суспільства часто проводили спеціальні церемонії та свята, присвячені різним богам і богиням. Нещодавно археологи натрапили на цистерну, розташовану приблизно за 50-60 метрів від святилища Афіни в Айгаї. Знахідка дозволяє припустити, що ця цистерна могла бути пов'язана з цими релігійними ритуалами.

Близькість ємності до священного місця натякає на її потенційний зв'язок зі святкуваннями, пов'язаними з Деметрою. Що робить це відкриття ще дивовижнішим, так це більша кількість статуеток, знайдених всередині цієї конкретної цистерни, порівняно з іншими, раніше дослідженими.

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