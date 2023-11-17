Рідкісне відкриття: 2 000 печаток проливають світло на повсякденне життя у стародавній Туреччині

Доліш, місто, засноване близько 2200 років тому на території нинішньої провінції Газіантеп, було важливим місцем у минулому, частиною регіону, пізніше анексованого Римською імперією в 72 році нашої ери.

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Археологи в Туреччині зробили захопливе відкриття в стародавньому місті Доліш (Doliche), яке проливає світло на його багату історію. У своїх останніх дослідженнях вчені з Дослідницького центру Малої Азії відкопали понад 2 000 відбитків печаток з архівів міста, пише HeritageDaily.

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Ці відбитки печаток використовували для засвідчення автентичності та скріплення важливих документів і виготовляли шляхом пресування глини в штампи розміром від 5 міліметрів до 2 сантиметрів.

Одним із важливих аспектів цього відкриття є різноманітність знайдених печаток. Професор Майкл Бломер зазначив, що на офіційних печатках міста часто зображені важливі божества, зокрема Юпітер Доліхен, головний бог, якому поклонялися в місті. Це свідчить про прямий зв'язок між цими печатками та міським життям.

Протягом другого і третього століть нашої ери поклоніння Юпітеру Доліхену стало дуже популярним серед римських військових. Споруди, присвячені цьому божеству, називали його "божеством коммагенів", виділяючи його значення в цій місцевості.

Цікаво, що ці печатки знайшли в нижньому фундаменті будівлі архіву, збудованої з міцних вапнякових блоків Фото: Asia Minor Research Centre

Менші печатки демонструють поєднання зображень і символів, показуючи, як релігія впливала на життя мешканців міста.

"Боги на печатках дають уявлення про релігійне середовище людей. Міфічні фігури або рідкісні приватні портрети вказують на сильний греко-римський вплив", — сказав професор.

Цікаво, що ці печатки знайшли в нижньому фундаменті будівлі архіву, збудованої з міцних вапнякових блоків. Ця будівля, досить велика (розміром 8 х 25 метрів) і багатоповерхова, складалася з кількох кімнат. Хоча багато римських міст мали архіви для зберігання контрактів і важливих документів, досі знайдено лише кілька таких споруд часів Римської імперії.

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Дослідницька група також виявила, що самі архівні документи знищені, ймовірно, через велику пожежу, що сталася близько 253 року нашої ери. Це збігається з історичними подіями, такими як похід перського царя Шапура I, коли він зруйнував численні міста в римській провінції.

Раніше Фокус писав про ще один скарб, який знайшли в Італії. Дослідники виявили понад 3 тисячі римських монет і рідкісні дорогоцінні камені.

А також ми розповідали про генетично унікальний фундук. Учений дослідив ДНК шкаралупи віком 4 тисяч років і виявили дещо незвичне.