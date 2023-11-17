Редкое открытие: 2 000 печатей проливают свет на повседневную жизнь в древней Турции

Долиш, город, основанный около 2200 лет назад на территории нынешней провинции Газиантеп, был важным местом в прошлом, частью региона, позже аннексированного Римской империей в 72 году нашей эры.

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Археологи в Турции сделали захватывающее открытие в древнем городе Долиш (Doliche), которое проливает свет на его богатую историю. В своих последних исследованиях ученые из Исследовательского центра Малой Азии откопали более 2 000 оттисков печатей из архивов города, пишет HeritageDaily.

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Эти оттиски печатей использовали для удостоверения подлинности и скрепления важных документов и изготавливали путем прессования глины в штампы размером от 5 миллиметров до 2 сантиметров.

Одним из важных аспектов этого открытия является разнообразие найденных печатей. Профессор Майкл Бломер отметил, что на официальных печатях города часто изображены важные божества, в частности Юпитер Долихен, главный бог, которому поклонялись в городе. Это свидетельствует о прямой связи между этими печатями и городской жизнью.

В течение второго и третьего веков нашей эры поклонение Юпитеру Долихену стало очень популярным среди римских военных. Сооружения, посвященные этому божеству, называли его "божеством коммагенов", выделяя его значение в этой местности.

Интересно, что эти печати нашли в нижнем фундаменте здания архива, построенного из прочных известняковых блоков Фото: Asia Minor Research Centre

Меньшие печати демонстрируют сочетание изображений и символов, показывая, как религия влияла на жизнь жителей города.

"Боги на печатях дают представление о религиозной среде людей. Мифические фигуры или редкие частные портреты указывают на сильное греко-римское влияние", — сказал профессор.

Интересно, что эти печати нашли в нижнем фундаменте здания архива, построенного из прочных известняковых блоков. Это здание, довольно большое (размером 8 х 25 метров) и многоэтажное, состояло из нескольких комнат. Хотя многие римские города имели архивы для хранения контрактов и важных документов, до сих пор найдено лишь несколько таких сооружений времен Римской империи.

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Исследовательская группа также обнаружила, что сами архивные документы уничтожены, вероятно, из-за большого пожара, произошедшего около 253 года нашей эры. Это совпадает с историческими событиями, такими как поход персидского царя Шапура I, когда он разрушил многочисленные города в римской провинции.

Ранее Фокус писал о еще одном кладе, который нашли в Италии. Исследователи обнаружили более 3 тысяч римских монет и редкие драгоценные камни.

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