Генетически уникальный фундук: зачем ученый исследовал ДНК скорлупы возрастом 4 тысяч лет

Исследуя скорлупу фундука возрастом 4 тысяч лет, турецкий ученый обнаружил, что этот вид является уникальным. Ранее считалось, что фундук попал в Турцию из Европы.

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Десять лет назад археологи откопали в Кюльтепе Канеш Карум, древнем месте в Турции, которому 6 000 лет, скорлупу фундука возрастом 4 000 лет. Это открытие пролило свет на раннее взаимодействие между ассирийцами и Анатолией, пишет Arkeonews.

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Знакомство Анатолии с письменностью можно проследить благодаря ассирийцам, которые основали торговую колонию Кюльтепе/Канеш. Ассирийцы не только занимались торговлей, но и сыграли решающую роль во взаимодействии Анатолии с месопотамской культурой.

До недавнего времени считалось, что фундук, найденный на этом месте, имеет европейское происхождение. Однако исследование под руководством доцента Кахрамана Гюрджана из Университета Эрджиес в Кайсери поставило под сомнение это предположение. В течение десяти лет Гюрджан проводил исследования ДНК фундука, сосредоточившись на обнаруженном в Кайсери.

Гюрджан, эксперт по генетике и селекции фруктов, сравнил структуру ДНК фундука из Кайсери с образцами из разных стран Черноморского региона и Европы. Неожиданным результатом его исследования стало открытие того, что фундук из Кайсери имеет уникальную структуру ДНК, отличную как от черноморских, так и от европейских видов фундука.

Десять лет назад археологи откопали в Кюльтепе Канеш Карум, древнем месте в Турции, которому 6 000 лет, скорлупу фундука возрастом 4 000 лет Фото: Associate Professor Kahraman Gürcan

Говоря о своих выводах, Гюрджан отметил: "В старых районах Эркилет, Хаджилар, Хисарджик, Талас и Кайсери есть много лесных орехов. Кроме того, на небольших лесоподобных участках растут естественные лесные деревья. В старых каменных кварталах Кайсери также много ореховых деревьев. Некоторые семьи утверждают, что лесных орехов, собранных в этих садах, им хватает на зиму".

По словам Гюрджана, кайсерийский фундук отличается своими особенностями. В отличие от черноморского фундука, он имеет короткие концы, что напоминает европейский фундук.

Сначала ученый рассматривал возможность того, что этот фундук завезли в Кайсери из Европы. Однако исследования ДНК показали, что этот фундук является генетически уникальным для Кайсери.

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Гюрджан также отметил чрезвычайную холодостойкость кайсеровского фундука, что делает его бесценным генетическим ресурсом. Этот фундук, который ценят за его размер и легкость сбора, может процветать в холодном климате и на большой высоте, в частности на высоте более тысячи метров в Кайсери.

Поэтому это исследование не только раскрывает древние кулинарные привычки ассирийцев, но и освещает скрытую генетическую уникальность фундука в Кайсери. Открытие открывает возможности для признания и сохранения этого местного сорта фундука, предлагая потенциальные экономические выгоды и способствуя более широкому пониманию анатолийской истории и сельского хозяйства.

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