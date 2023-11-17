Римські храми у військовому таборі: археологи виявили культові споруди часів Цезаря Августа (фото)

Археологи в Гальтерні, невеликому містечку поблизу німецько-нідерландського кордону, зробили надзвичайне відкриття, яке проливає нове світло на римську епоху.

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Під час розкопок на місці колишнього римського табору дослідники з Регіонального об'єднання Вестфалія-Ліппе (LWL) виявили залишки не одного, а двох невеликих римських храмів і жертовної ями, пише Arkeonews.

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Ці знахідки, що датуються часами Цезаря Августа, вразили експертів. Особливо цікавим відкриття робить те, що подібні споруди ніколи раніше не знаходили на території римських військових таборів.

Фундаменти цих храмів у формі прямокутних глиняних основ — це все, що вціліло з плином часу. Будівлі, площею майже 9,2 квадратного метра, ймовірно, були побудовані з дерева і, схоже, імітували культові кам'яні святині, які часто можна побачити в різних римських містах.

Докторка Беттіна Треммель, експертка з римських досліджень у LWL, пояснила: "Ці дві прямокутні будівлі зроблені з глиняних каркасів, але в їхній основі лежали типові великі подіумні храми з каменю, які можна було знайти в численних римських містах за часів імператора Августа".

Захоплює безпрецедентний характер цих знахідок. До цього відкриття культових споруд такого типу ніколи не знаходили на території римських військових таборів. Хоча залишки цих будівель досліджували майже століття тому, їхнє унікальне поєднання з контекстом римського табору залишалося майже непоміченим через брак порівнянь.

На ділянці розкопок фундаменти культових споруд все ще можна побачити у вигляді слабкого забарвлення ґрунту Фото: LWL/C. Hentzelt

Нинішні розкопки відкрили важливі деталі про західну культову споруду. Експертам вдалося розкрити майже весь план дерев'яної споруди площею 30 квадратних метрів з п'ятиметровим входом спереду. Серед архітектурних особливостей — дві дерев'яні колони на передніх кутах будівлі.

Обидва храми є частиною комплексу площею 2 000 квадратних метрів, який раніше вважався спорудою для зборів солдатів. Однак подальше розслідування показало, що його переобладнали під військову майстерню, про що свідчать різні інструменти, знайдені там.

Мабуть, найдивовижнішим аспектом цієї знахідки є наявність наземної ями для жертовного спалення, розташованої між двома глиняними фундаментами. Хоча її порушили під час попередніх розкопок, вона містить римські артефакти, подібні до тих, що знайшли на римському похованні в Гальтерні. Важливо зазначити, що практика поховань у межах таких поселень була заборонена римським законодавством.

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Дослідники додають, що в той час як основна увага в регіоні зосереджувалася на римській логістиці, військовій інфраструктурі та технологіях, релігійним віруванням римлян приділялося мало уваги. Рухаючись далі, команда має на меті дослідити таємниці, що стоять за цією безпрецедентною знахідкою в найближчі місяці.

Раніше Фокус писав про ще один скарб, який знайшли в Італії. Дослідники виявили понад 3 тисячі римських монет і рідкісні дорогоцінні камені.

А також ми розповідали, що дайвер знайшов масштабний скарб часів Римської імперії. Монети, яких, за оцінками, налічують від 30 000 до 50 000 екземплярів, датуються першою половиною четвертого століття.