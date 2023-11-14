На ніжках і з крильцями: в Сербії відкопали давньоримський фалос, що слугував оберегом (фото)

Деякі з древніх артефактів можуть у наш час мати досить-таки дивний вигляд. Так є і зі знахідкою сербських археологів, які виявили давньоримський амулет вкрай неочікуваної форми.

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На сході Сербії дослідники виявили цікаву пам'ятку римської історії — римський вітряний дзвіночок, який називався тінтінабулум (tintinnabulum), у комплекті з фалосом. Цей унікальний артефакт знайшли на ґанку великого будинку у Вімінаціумі, давньоримському місті поблизу міста Костолац, пише Live Science.

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Історично склалося так, що тінтінабулуми вішали біля дверних прорізів як магічний захист для будинків і крамниць. Ця знахідка є другою у своєму роді в руїнах Вімінація, перша зараз зберігається в приватній колекції в Австрії. Особливістю цієї знахідки є те, що вона виявлена в повному археологічному контексті, що проливає світло на її первісне призначення.

Історично склалося так, що тінтінабулуми вішали біля дверних прорізів як магічний захист для будинків і крамниць Фото: Zde, (CC BY-SA 4.0 DEED)

Зроблений із бронзи, тінтінабулум наразі оточений землею з метою збереження. Хоча його точну конфігурацію ще належить з'ясувати, він зосереджений навколо магічного фалоса з крилами, ногами й хвостом, також відомого як "fascinum". Артефакт, ймовірно, мав чотири дзвіночки й висів на ланцюжку.

Такі артефакти мали відлякувати злих духів своїм незвичним виглядом і шумом, який створювали на вітрі Фото: Institute of Archaeology, Belgrade

У римські часи символ фалоса не був лише еротичним чи непристойним; він вважався символом удачі і щастя, слугував ефективним засобом проти пристріту, якого в давнину боялися. Фалоси широко використовували в римському світі, від кубків для вина до дитячих амулетів, як засіб для залучення процвітання і відлякування злодіїв.

Виявлення тінтінабулума у Вімінаціумі показує його тісний зв'язок з римським світом. Це свідчить про те, що жителі Вімінаціума поділяли римські вірування, а наявність такого імпортного об'єкта вказує на існування соціальних еліт, готових інвестувати значні ресурси в ці захисні артефакти.

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На думку Кена Дарка, археолога та історика з Королівського коледжу Лондона, артефакт належить до категорії "апотропейних" амулетів, покликаних відганяти злі впливи та забезпечувати захист. "Вони були поширені в римському світі, і іноді вони приймали форми, які здавалися б дуже дивними — або навіть комічними — для нас сьогодні", — розповів Дарк.

А тому це відкриття не лише додає до нашого розуміння повсякденного життя у стародавньому Вімінаціумі, але й показує важливість, здавалося б, нетрадиційних артефактів у римській системі вірувань.

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