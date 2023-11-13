Скандальний маркетинг у Стародавній Греції: рекламний слоган знайшли на амфорі в Луврі (фото)

У тому, що Лувр вважає одним із перших рекламних слоганів, гончар написав: "Купуйте мене, ви отримаєте вигідну пропозицію".

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Реклама та маркетинг процвітали у Стародавній Греції та Римі. Хоча їм не вистачало витонченості сучасних рекламних кампаній, вони, безумовно, намагалися привернути увагу до товарів, послуг та подій, пише GreekReporter.

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Гончарні майстерні Стародавньої Греції

Уявіть, як ви прогулюєтесь давньогрецькими ринками, оточеними вишукано виготовленими глиняними виробами. Багато з них підписані художниками, їхні імена, без сумніву, допомагали продавати ці вироби колекціонерам так само, як сьогодні розкуповували б картини Моне з автографом.

Один гончар, Евфімід, пішов ще далі, сміливо стверджуючи, що його роботи перевершують роботи його конкурентів. На одній зі своїх ваз він написав: "Краще, ніж міг би зробити Євфроній".

Навіть у Луврі зберігається глечик цієї епохи, на якому зображена безтурботна сцена, де чоловіки ведуть коней. Але у всіх на виду є те, що дехто вважає одним із найперших рекламних слоганів: "Купуйте мене, ви отримаєте вигідну пропозицію". Очевидно, що коріння маркетингу дещо давніше, ніж можна вважати.

Існують докази того, що ремісники також використовували фірмові знаки для позначення певної гордості за своє виробництво — на грецькій вазі, виготовленій близько 490 року до н. е., є напис "Мене розмалював Софілос".

Скандальні гравюри в Ефесі

Серед римських і грецьких стародавніх руїн в Ефесі, на території сучасної Туреччини, ви знайдете дещо скандальну рекламу, викарбувану на мармуровій доріжці. Ця незвичайна робота, датована 1 століттям нашої ери, слугувала дороговказом до не такого вже й таємного борделю.

Сліди ніг натякали на місце розташування, а розмір ступні вказував на певний віковий ценз. На гравюрах зображені хрест, жінка, серце, ступня, гаманець із грошима та бібліотека, а також отвір у скелі.

Одна з інтерпретацій така: на перехресті, ліворуч, ви знайдете жінок, чию любов можна купити. Але, будь ласка, заходьте туди, якщо ваша нога не менша за цю, юнаки, і у вас достатньо монет, щоб заповнити цей отвір. В іншому випадку, ласкаво просимо вас до бібліотеки праворуч.

Реклама борделю в стародавньому Ефесі Фото: Meredith P. CC BY-ND 2.0

Поширені методи давньогрецької реклами

На давньогрецькому ринку реклама набувала різних форм. Сарафанне радіо і міські глашатаї поширювали інформацію про спеціальні пропозиції або події. Ремісники з гордістю демонстрували свої товари, змагаючись за допомогою характерних знаків чи символів.

Як зазначає Чіп ЛаФлер, реклама не обмежувалася гончарством: купці в Єгипті, Греції та Римі малювали або вирізали оголошення на будівлях і скелях уздовж жвавих шляхів. У регіонах з низьким рівнем грамотності графічні знаки зображували пропоновані товари чи послуги.

Символи, які ми впізнаємо сьогодні, такі як ступка і маточка для аптекарів або посох Асклепія для медиків, з'явилися в давній рекламі. Ремісники також рекламували події, такі як театральні вистави, пропонуючи призи для залучення відвідувачів.

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Досліджуючи залишки стародавнього маркетингу, захопливо бачити насіння реклами, посіяне у підписах на керамічних виробах та скандальних гравюрах. Ці стародавні методи, хоч і примітивні за сьогоднішніми мірками, заклали основу для витонченого рекламного ландшафту, яким ми користуємося сьогодні.

Наступного разу, коли ви побачите логотип бренду або яскравий слоган, пам'ятайте, що коріння переконання сягає глибокої давнини, відлунюючи на стародавніх ринках Греції та Риму.

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