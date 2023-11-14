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Технологии и наука

На ножках и с крылышками: в Сербии откопали древнеримский фаллос, служивший оберегом (фото)

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Фото: Institute of Archaeology, Belgrade | Сербские археологи обнаружили древнеримский амулет крайне неожиданной формы

Некоторые из древних артефактов могут в наше время иметь довольно-таки странный вид. Так есть и с находкой сербских археологов, которые обнаружили древнеримский амулет крайне неожиданной формы.

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На востоке Сербии исследователи обнаружили интересный памятник римской истории — римский ветряной колокольчик, который назывался тинтиннабулум (tintinnabulum), в комплекте с фаллосом. Этот уникальный артефакт нашли на крыльце большого дома в Виминациуме, древнеримском городе вблизи города Костолац, пишет Live Science.

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Исторически сложилось так, что тинтиннабулумы вешали возле дверных проемов как магическую защиту для домов и магазинов. Эта находка является второй в своем роде в руинах Виминация, первая сейчас хранится в частной коллекции в Австрии. Особенностью этой находки является то, что она обнаружена в полном археологическом контексте, что проливает свет на ее первоначальное назначение.

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Исторически сложилось так, что тинтиннабулумы вешали возле дверных проемов как магическую защиту для домов и магазинов
Фото: Zde, (CC BY-SA 4.0 DEED)

Сделанный из бронзы, тинтиннабулум сейчас окружен землей с целью сохранения. Хотя его точную конфигурацию еще предстоит выяснить, он сосредоточен вокруг магического фаллоса с крыльями, ногами и хвостом, также известного как "fascinum". Артефакт, вероятно, имел четыре колокольчика и висел на цепочке.

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Такие артефакты должны были отпугивать злых духов своим необычным видом и шумом, который создавали на ветру
Фото: Institute of Archaeology, Belgrade

В римские времена символ фаллоса не был только эротическим или непристойным; он считался символом удачи и счастья, служил эффективным средством против сглаза, которого в древности боялись. Фаллосы широко использовали в римском мире, от кубков для вина до детских амулетов, как средство для привлечения процветания и отпугивания воров.

Обнаружение тинтиннабулума в Виминациуме показывает его тесную связь с римским миром. Это свидетельствует о том, что жители Виминациума разделяли римские верования, а наличие такого импортного объекта указывает на существование социальных элит, готовых инвестировать значительные ресурсы в эти защитные артефакты.

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По мнению Кена Дарка, археолога и историка из Королевского колледжа Лондона, артефакт относится к категории "апотропейных" амулетов, призванных отгонять злые влияния и обеспечивать защиту. "Они были распространены в римском мире, и иногда они принимали формы, которые казались бы очень странными — или даже комичными — для нас сегодня", — рассказал Дарк.

Поэтому это открытие не только добавляет к нашему пониманию повседневной жизни в древнем Виминациуме, но и показывает важность, казалось бы, нетрадиционных артефактов в римской системе верований.

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