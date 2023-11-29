Пролежали тысячи лет: в Германии археологи нашли редкую коллекцию монет и мечей (фото)

Археологи-волонтеры в Мекленбурге обнаружили семь мечей бронзового века и коллекцию из 6 000 серебряных монет. Их датировали XI веком.

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В Германии археологи наткнулись на сокровищницу древних артефактов, которые проливают свет на богатую историю региона. Находка включает семь мечей бронзового века и невероятную коллекцию из 6 000 серебряных монет, датированных XI веком, пишет Arkeonews.

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Открытие сделали во время раскопок, которые проводили волонтеры-археологи в Мекленбурге. Ученые считают, что возраст семи мечей составляет около 3 000 лет, что позволяет отнести их к бронзовому веку.

Открытие сделали во время раскопок, которые проводили волонтеры-археологи в Мекленбурге Фото: Mecklenburg-Vorpommern Ministry of Science, Culture, Federal and European Affairs

Заслуживающим внимания аспектом этой находки стало большое количество мечей, найденных в одном месте, что является редкостью для Мекленбурга. Семь мечей тщательно археологи собрали из фрагментов, что позволяет заглянуть в древние ритуалы или жертвенные жертвоприношения. Хотя такие скопления ценных вещей не являются редкостью, концентрация мечей бронзового века в этой местности является беспрецедентной.

Кроме мечей бронзового века, в разных районах нашли еще две значительные группы находок. В Рюгене обнаружили замечательную коллекцию из 6 000 серебряных монет, что составляет самый большой славянский монетный клад послевоенного периода. Эти монеты, найденные преимущественно в глиняном горшке, происходят из разных мест, включая Западную Германию, Англию, Данию, Венгрию и современную Чехию.

Кроме мечей бронзового века, в разных районах нашли еще две значительные группы находок Фото: Mecklenburg-Vorpommern Ministry of Science, Culture, Federal and European Affairs

Археологи отметили, что такой разнообразный ассортимент монет отражает широкие торговые связи XI века. Тем временем в Мекленбургском озерном крае волонтеры раскопали 900-летний реликварийный сосуд, который использовался для хранения религиозных предметов.

В горшке, содержащем около 1700 монет, также были шейные кольца и перстни, жемчужное ожерелье с золотом, горным хрусталем и сердоликовыми бусинами, а также два контейнера для реликвий, свидетельствующих о христианской вере. Это открытие особенно интригующее в регионе, который исторически характеризовался разнообразными верованиями.

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Значение этих находок выходит за пределы простого исторического интереса. Артефакты дают ценную информацию о древних ритуалах, торговых сетях, культурном и религиозном ландшафте региона. Поскольку исследователи продолжают анализировать и интерпретировать эти находки, мы можем получить более глубокое понимание прошлого и его влияния на развитие региона.

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