Учені завершили дослідження крипт собору Святої Трійці в Луцьку: що знайшли археологи (фото)

Собор Святої Трійці збудували в середині XV століття, і він мав титул "Матері костелів".

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Археологи офіційно завершили свої дослідження нещодавно відкритих крипт римо-католицького кафедрального собору Святої Трійці XV століття в Луцьку. За словами Віктора Баюка, керівника Волинської археологічної експедиції, команда розчистила вхід, дві великі та одну малу кімнати, які, як вважають, були завівтарними криптами храму, пише "Суспільне".

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Баюк пояснює, що виявлення цегляної кладки, відомої як "готична кладка", вказує на те, що церкву заснували в середині XV століття. Ця кладка характерна чергуванням цеглин, які покладені прямо та на ребро, з використанням товстого шару вапняку для з'єднання.

Під час розкопок археологи знайшли кахлі, скляні посудини та керамічні артефакти, датовані XVI-XVIII століттями. В одній із кімнат навіть знайшли кістки, перемішані з землею та цеглою.

Під час розкопок археологи знайшли кахлі, скляні посудини та керамічні артефакти, датовані XVI-XVIII століттями Фото: Суспільне Луцьк

Записи про те, хто похований у церкві, залишаються невідомими для істориків і священиків, каже вікарій Роман Власюк. Він зазначає, що крипта передусім слугувала місцем останнього спочинку для осіб, які своєю публічною присутністю чи діяльністю заслужили на це особливе місце поховання.

Археологічні дослідження, які проводила Волинська археологічна експедиція, тривали п'ять місяців, розповів керівник експедиції Віктор Баюк.

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Кафедральний собор Святої Трійці у Луцьку збудували в межах Луцького зовнішнього замку єпископом Юрієм Фальчевським між 1545 і 1552 роками. Він замінив попередню дерев'яну церкву, але, на жаль, після великої пожежі 1781 року споруду розібрали. У часи свого розквіту цей собор був величною спорудою пізньосередньовічного Луцька, за що отримав титул "Матері костелів".

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