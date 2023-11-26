Ще понад 7 тис. років тому: вчені виявили докази масового виробництва доісторичної зброї (фото)

Примітно, що майже всі камені були однаковими за розміром: середня довжина — 52 мм, ширина — близько 321 мм, а середня вага — 60 г.

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Археологи з Управління старожитностей Ізраїлю оприлюднили найдавніші докази масштабного виробництва зброї в регіоні Південного Леванту. Вони виявили сотні майже однакових каменів для пращ, знайдених у двох місцях — Ен-Есур, розташованому на півночі рівнини Шарон, та Ен-Зіппорі в Нижній Галілеї, пише HeritageDaily.

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Команда у складі доктора Гіла Хаклая (Gil Haklay), Енно Брона (Enno Bron), докторки Діни Шалем (Dina Shalem) та інших з Управління старожитностей Ізраїлю ретельно дослідила 424 знахідки, датовані приблизно 5800-4500 роками до н. е., в період раннього енеоліту.

Вражає те, що майже всі камені були однаковими за розміром: середня довжина 52 мм, ширина близько 32 мм і середня вага 60 г. На думку експертів, така схожість свідчить про масштабне виробництво зброї понад 7 тисяч років тому.

Вражає те, що майже всі камені були однаковими за розміром: середня довжина 52 мм, ширина близько 32 мм і середня вага 60 г. Фото: Israel Antiquities Authority

"Камені, які призначалися для метання з пращі, мають особливу біконічну аеродинамічну форму, що забезпечує точне та ефективне метання, — кажуть археологи. — Схожі артефакти знаходили в інших місцях в країні, здебільшого від долини Хула і Галілеї на півночі до північного Шарона, але це перший випадок, коли їх виявили під час розкопок у такій великій кількості разом".

"Ці камені фактично є найбільш ранніми свідченнями воєнних дій у Південному Леванті. Подібність знахідок вказує на широкомасштабне промислове виробництво. Зусилля, докладені для створення аеродинамічної форми і згладжування поверхонь каменів, вказують на те, що вони призначалися як точна і смертоносна зброя", — зазначають дослідники.

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Велика кількість цих каменів переконливо свідчать про колективні зусилля, що вказує на можливу спільну підготовку до конфлікту. Знахідка свідчить про перехід від індивідуального до широкомасштабного виробництва зброї в період раннього енеоліту, що означає ескалацію підготовки до війни.

Це відкриття проливає нове світло на стародавні цивілізації, показуючи, як спільноти того часу займалися промисловим виробництвом зброї. Наслідки є глибокими й дають уявлення про те, як ранні суспільства могли підходити до оборони й вирішення конфліктів.

Раніше Фокус писав про унікальні інструменти для видобутку обсидіану, які виявили археологи. Дослідники знайшли понад 50 артефактів на півночі Британської Колумбії, Канада. Деяким із них кілька тисяч років.

А також ми розповідали про найдавніші метальні списи. На археологічній ділянці знайшли зброю віком 31 тисяч років.