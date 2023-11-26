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Технології та наука

Ще понад 7 тис. років тому: вчені виявили докази масового виробництва доісторичної зброї (фото)

Стародавнє виробництво зброї, археологія Південного Леванту, праща, Дослідження Управління старожитностей Ізраїлю, доісторична війна, Масштабне виробництво пращ, Виявлення історичної зброї, Зброя ранніх цивілізацій
Фото: Israel Antiquities Authority | Велика кількість цих каменів переконливо свідчать про колективні зусилля, що вказує на можливу спільну підготовку до конфлікту

Примітно, що майже всі камені були однаковими за розміром: середня довжина — 52 мм, ширина — близько 321 мм, а середня вага — 60 г.

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Археологи з Управління старожитностей Ізраїлю оприлюднили найдавніші докази масштабного виробництва зброї в регіоні Південного Леванту. Вони виявили сотні майже однакових каменів для пращ, знайдених у двох місцях — Ен-Есур, розташованому на півночі рівнини Шарон, та Ен-Зіппорі в Нижній Галілеї, пише HeritageDaily.

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Команда у складі доктора Гіла Хаклая (Gil Haklay), Енно Брона (Enno Bron), докторки Діни Шалем (Dina Shalem) та інших з Управління старожитностей Ізраїлю ретельно дослідила 424 знахідки, датовані приблизно 5800-4500 роками до н. е., в період раннього енеоліту.

Вражає те, що майже всі камені були однаковими за розміром: середня довжина 52 мм, ширина близько 32 мм і середня вага 60 г. На думку експертів, така схожість свідчить про масштабне виробництво зброї понад 7 тисяч років тому.

Стародавнє виробництво зброї, археологія Південного Леванту, праща, Дослідження Управління старожитностей Ізраїлю, доісторична війна, Масштабне виробництво пращ, Виявлення історичної зброї, Зброя ранніх цивілізацій Fullscreen
Вражає те, що майже всі камені були однаковими за розміром: середня довжина 52 мм, ширина близько 32 мм і середня вага 60 г.
Фото: Israel Antiquities Authority

"Камені, які призначалися для метання з пращі, мають особливу біконічну аеродинамічну форму, що забезпечує точне та ефективне метання, — кажуть археологи. — Схожі артефакти знаходили в інших місцях в країні, здебільшого від долини Хула і Галілеї на півночі до північного Шарона, але це перший випадок, коли їх виявили під час розкопок у такій великій кількості разом".

"Ці камені фактично є найбільш ранніми свідченнями воєнних дій у Південному Леванті. Подібність знахідок вказує на широкомасштабне промислове виробництво. Зусилля, докладені для створення аеродинамічної форми і згладжування поверхонь каменів, вказують на те, що вони призначалися як точна і смертоносна зброя", — зазначають дослідники.

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Велика кількість цих каменів переконливо свідчать про колективні зусилля, що вказує на можливу спільну підготовку до конфлікту. Знахідка свідчить про перехід від індивідуального до широкомасштабного виробництва зброї в період раннього енеоліту, що означає ескалацію підготовки до війни.

Це відкриття проливає нове світло на стародавні цивілізації, показуючи, як спільноти того часу займалися промисловим виробництвом зброї. Наслідки є глибокими й дають уявлення про те, як ранні суспільства могли підходити до оборони й вирішення конфліктів.

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