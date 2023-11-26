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Технологии и наука

Еще более 7 тыс. лет назад: ученые нашли доказательства массового производства доисторического оружия (фото)

Древнее производство оружия, археология Южного Леванта, праща, Исследования Управления древностей Израиля, доисторическая война, Масштабное производство пращ, Обнаружение исторического оружия, Оружие ранних цивилизаций
Фото: Israel Antiquities Authority | Большое количество этих камней убедительно свидетельствуют о коллективных усилиях, что указывает на возможную совместную подготовку к конфликту

Примечательно, что почти все камни были одинаковыми по размеру: средняя длина — 52 мм, ширина — около 321 мм, а средний вес — 60 г.

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Археологи из Управления древностей Израиля обнародовали древнейшие доказательства масштабного производства оружия в регионе Южного Леванта. Они обнаружили сотни почти одинаковых камней для пращей, найденных в двух местах — Эн-Эсур, расположенном на севере равнины Шарон, и Эн-Зиппоре в Нижней Галилее, пишет HeritageDaily.

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Команда в составе доктора Гила Хаклая (Gil Haklay), Энно Брона (Enno Bron), доктора Дины Шалем (Dina Shalem) и других из Управления древностей Израиля тщательно исследовала 424 находки, датированные примерно 5800-4500 годами до н. э., в период раннего энеолита.

Поражает то, что почти все камни были одинаковыми по размеру: средняя длина 52 мм, ширина около 32 мм и средний вес 60 г. По мнению экспертов, такое сходство свидетельствует о масштабном производстве оружия более 7 тысяч лет назад.

Древнее производство оружия, археология Южного Леванта, праща, Исследования Управления древностей Израиля, доисторическая война, Масштабное производство пращ, Обнаружение исторического оружия, Оружие ранних цивилизаций Fullscreen
Поразительно то, что почти все камни были одинаковыми по размеру: средняя длина 52 мм, ширина около 32 мм и средний вес 60 г.
Фото: Israel Antiquities Authority

"Камни, которые предназначались для метания из пращи, имеют особую биконическую аэродинамическую форму, обеспечивающую точное и эффективное метание, — говорят археологи, — Похожие артефакты находили в других местах в стране, в основном от долины Хула и Галилеи на севере до северного Шарона, но это первый случай, когда их обнаружили во время раскопок в таком большом количестве вместе".

"Эти камни фактически являются самыми ранними свидетельствами военных действий в Южном Леванте. Сходство находок указывает на широкомасштабное промышленное производство. Усилия, приложенные для создания аэродинамической формы и сглаживания поверхностей камней, указывают на то, что они предназначались как точное и смертоносное оружие", — отмечают исследователи.

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Большое количество этих камней убедительно свидетельствуют о коллективных усилиях, что указывает на возможную совместную подготовку к конфликту. Находка свидетельствует о переходе от индивидуального к широкомасштабному производству оружия в период раннего энеолита, что означает эскалацию подготовки к войне.

Это открытие проливает новый свет на древние цивилизации, показывая, как сообщества того времени занимались промышленным производством оружия. Последствия являются глубокими и дают представление о том, как ранние общества могли подходить к обороне и решению конфликтов.

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