Горняки древнего мира: археологи обнаружили уникальные инструменты для добычи обсидиана

Исследователи нашли более 50 артефактов на севере Британской Колумбии, Канада. Некоторым из них несколько тысяч лет.

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Археологи, которые исследовали талые участки льда на севере Британской Колумбии, Канада, наткнулись на захватывающее открытие, связанное с древней горной деятельностью. Вместо того, чтобы найти типичные каменные артефакты, они нашли более 50 хорошо сохранившихся артефактов, которые быстро уничтожаются, вблизи Козьей горы (Goat Mountain) и плато Кицу, пишет HeritageDaily.

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Эти предметы, такие как сшитые емкости из бересты, деревянные трости, изысканно вырезанные и скошенные палки, наконечник дротика атланта и сапоги из кожи, позволяют заглянуть в прошлое. Были также орудия, изготовленные из останков животных, таких как рога и кости, и даже неизмененные кости, которые, вероятно, естественно отложились с течением времени.

Обычно такие предметы разлагаются под воздействием стихии. Но археологи использовали спутниковые снимки и осмотры на месте, чтобы определить и тщательно сохранить эти артефакты до того, как они испортятся.

Датируя эти предметы, исследователи обнаружили, что они охватывают значительный период. Например, артефакты на одном участке, HiTq-13, датируются 3000-1500 годами до н.э., тогда как на другом участке, HiTq-17, артефакты датируются 6200-5300 годами до н.э. Существует даже участок HiTq-18, который указывает на артефакты 6900-6750 лет до н. э.

Интересно, что эти места артефактов окружены миллионами камней обсидиана — вулканического стекла, которое образуется, когда лава, извергающаяся из вулкана, быстро охлаждается. Обсидиан твердый, хрупкий и аморфный, поэтому ломается с острыми краями, благодаря чему его ценили культуры каменного века для изготовления инструментов и оружия.

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Исследователи отмечают редкость находок таких артефактов. Они считают, что эти находки, в сочетании со свидетельствами неоднократной добычи обсидиана в этом районе на протяжении тысячелетий, проливают свет на древнюю деятельность человека в регионе горы.

Значение этого исследования заключается в его редкости — уникальном взгляде на древнюю человеческую жизнь, сохраненную в материалах, которые могут быстро уничтожиться. Оно предлагает ценную информацию о долгой истории добычи обсидиана и проживания людей в этих горных местностях.

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