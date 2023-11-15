Гірники давнього світу: археологи виявили унікальні інструменти для видобутку обсидіану

Дослідники знайшли понад 50 артефактів на півночі Британської Колумбії, Канада. Деяким із них кілька тисяч років.

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Археологи, які досліджували талі ділянки льоду на півночі Британської Колумбії, Канада, натрапили на захопливе відкриття, пов'язане з давньою гірничою діяльністю. Замість того, щоб знайти типові кам'яні артефакти, вони знайшли понад 50 добре збережених артефактів, які швидко знищуються, поблизу Козячої гори (Goat Mountain) та плато Кіцу, пише HeritageDaily.

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Ці предмети, такі як зшиті ємності з берести, дерев'яні тростини, вишукано вирізьблені та скошені палиці, наконечник дротика атланта і чоботи зі шкіри, дають змогу зазирнути в минуле. Були також знаряддя, виготовлені з останків тварин, таких як роги та кістки, і навіть незмінені кістки, які, ймовірно, природно відклалися з плином часу.

Зазвичай такі предмети розкладаються під впливом стихії. Але археологи використовували супутникові знімки та огляди на місці, щоб визначити і ретельно зберегти ці артефакти до того, як вони зіпсуються.

Датуючи ці предмети, дослідники виявили, що вони охоплюють значний період. Наприклад, артефакти на одній ділянці, HiTq-13, датуються 3000-1500 роками до н.е., тоді як на іншій ділянці, HiTq-17, артефакти датуються 6200-5300 роками до н. е. Існує навіть ділянка HiTq-18, яка вказує на артефакти 6900-6750 років до н. е.

Цікаво, що ці місця артефактів оточені мільйонами каменів обсидіану — вулканічного скла, яке утворюється, коли лава, що вивергається з вулкана, швидко охолоджується. Обсидіан твердий, крихкий і аморфний, тому ламається з гострими краями, завдяки чому його цінували культури кам'яного віку для виготовлення інструментів і зброї.

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Дослідники наголошують на рідкості знахідок таких артефактів. Вони вважають, що ці знахідки, у поєднанні зі свідченнями неодноразового видобутку обсидіану в цьому районі протягом тисячоліть, проливають світло на давню діяльність людини в регіоні гори.

Значення цього дослідження полягає в його рідкісності — унікальному погляді на давнє людське життя, збережене у матеріалах, що можуть швидко знищитися. Воно пропонує цінну інформацію про довгу історію видобутку обсидіану та проживання людей у цих гірських місцевостях.

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