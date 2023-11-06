Десятки тысяч монет: дайвер нашел масштабный клад времен Римской империи (видео)

Вблизи Сардинии дайвер обнаружил клад монет Римской империи. Археологи уже исследуют найденные монеты: они все в исключительном состоянии и общее количество насчитывает от 30 до 50 тысяч экземпляров.

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Вблизи города Арзакена, на острове Сардиния, дайвер, который исследовал морские глубины у северо-восточного берега, обнаружил клад старинных бронзовых монет. Министерство культуры Италии объявило об этой находке и отправило команду подводных археологов, чтобы защитить и изучить эти драгоценные артефакты, пишет Arkeonews.

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Монеты, которых, по оценкам, насчитывают от 30 000 до 50 000 экземпляров, датируются первой половиной четвертого века. Точный подсчет еще продолжается, поскольку эксперты тщательно изучают и классифицируют коллекцию. Эта находка превосходит аналогичную 2013 года в Великобритании, вблизи города Ситон.

Подводный клад также включал амфоры, некоторые из которых происходят из Африки, а другие — с Востока, хотя и в меньшем количестве. Исследуя морское дно, водолазы обнаружили два отдельных участка с разбросанными монетами — интересный намек на возможные кораблекрушения поблизости. Удивительно, но большинство монет сохранились в хорошем состоянии, только четыре экземпляра имеют незначительные повреждения, но все еще разборчивы.

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Исторический контекст этих монет не менее интересен. Они относятся к периоду между 324 г. н. э. и 340 г. н. э. Найденные монеты происходят из разных монетных дворов Римской империи, за исключением Антиохии, Александрии и Карфагена.

Луиджи Ла Рокка, сотрудник департамента археологии Сардинии, прокомментировал находку: "Сокровища, найденные в водах возле Арзакены, являются одним из важнейших открытий монет за последние годы".

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Помимо исторического значения, находка показывает важность сохранения археологического наследия, спрятанного на дне Средиземного моря. Эти древние монеты являются свидетельством богатой истории этого региона и напоминанием о бесчисленных сокровищах, которые все еще ждут того, чтобы быть обнаруженными.

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