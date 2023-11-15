Свободные люди пустыни Сахара: что известно о туарегах

Туареги — это народ, который живет в Сахаре сотни лет, несмотря на все условия пустыни. Себя же они называют "имашаген", что означает "свободные люди".

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Происхождение термина "туарег" неизвестно. Некоторые источники указывают на его арабские корни, означающие "покинутый богами", тогда как другие утверждают о связи с городом Тарга на юге Ливии. Туареги, однако, предпочитают самоназвание "имашаген" или "имохаг", что переводится как "свободные люди". Название свидетельствует об их независимом духе.

Древнегреческий историк Геродот упоминает племя гарамантов на юге Ливии, которое некоторые считают предками туарегов. Туарезский фольклор, с другой стороны, рассказывает историю о королеве Тин Хинан, которая считается матерью туарегов. В легендах рассказывается о том, что она была бесстрашным воином и целительницей и основала королевство таурегов.

Открытие гробницы в 1920-х годах вблизи оазиса Абалесса в Алжире добавило к этой легенде еще один ощутимый слой. Могила, которая, как полагают, принадлежала Тин Хинан, которая содержала скелет роскошно украшенной женщины, покрытой красным кожаным плащом, и сопровождалась погребальными предметами, датируемыми IV веком нашей эры. Обнаружение захоронения стало поводом для проведения фестиваля Тин Хинан, который чествовал не только королеву, но и роль женщины в алжирском обществе.

Как свидетельствует история, туареги начали миграцию на юго-запад во время арабского завоевания Северо-Западной Африки в VII веке. К XI веку они достигли Нигера и даже основали город Тимбукту. Приняв ислам в XIV веке, туареги процветали в транссахарской торговле, торгуя золотом, солью и рабами.

Однако в XIX веке в Сахаре появился новый игрок — Франция. Колониальное господство принесло с собой эксплуатацию, воинскую повинность, тяжелые налоги и попытки подавить туарезские традиции. Туареги восстали, стремясь к независимости, но их усилия были подавлены.

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После обретения независимости недовольство не утихало, что привело к восстанию туарегов в 1963 году против Мали, новообразованной страны. Первоначально подавленное, восстание возродилось в 1990-х годах, откликаясь в соседнем Нигере. Конфликты продолжались даже до 2012 года.

Численность этого меньшинства, разбросанного по всей Северной Африке, достигает почти четырех миллионов, а самая большая община проживает в Нигере. Вечная история туарегов, высеченная в песках Сахары, продолжается, что свидетельствует об их стойкости и несокрушимости духа.

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