Подбирали цвет сознательно: ученые исследовали каменные бусины возрастом 5 тысяч лет (фото)

Ученые исследовали каменные бусины из окрестностей озера Туркана в Восточной Африке и обнаружили удивительные и неожиданные связи. Классифицировав сотни артефактов они нашли закономерность, которая намекает на культурные обмены.

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Вблизи озера Туркана в Восточной Африке сделана находка, которая проливает свет на жизнь скотоводов, живших там 5 000 лет назад. Эти древние общины хоронили своих умерших на общинных кладбищах, обозначенных каменными кругами и столбами, подобными Стоунгенджу в Великобритании, пишет Phys.org.

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Столбы Турканы рассказывают уникальную историю о том, как эти люди адаптировались к экологическим и экономическим изменениям: в то время регион переживал значительные сдвиги. Сахара, когда-то достаточно плодородная, чтобы поддерживать общины скотоводов, высыхала. Эта экологическая трансформация подтолкнула население к миграции на восток и юг. Даже в Восточной Африке уровень воды в озерах снижался, что заставило людей начать выпасать животных рядом с озером Туркана.

Археологи, исследовавшие стоянки вокруг озера Туркана, обнаружили, что большие круглые курганы-платформы содержали церемониальные захоронения людей, украшенных яркими каменными бусинами. Эти бусины, изготовленные из таких минералов, как сине-зеленый амазонит, нежно-розовый цеолит, темно-красный халцедон, фиолетовый флюорит и зеленый тальк, позволяют заглянуть в художественные и культурные формы выражения этих древних сообществ.

Археологи, исследовавшие стоянки вокруг озера Туркана, обнаружили что большие круглые курганы-платформы содержали церемониальные захоронения людей, украшенных яркими каменными бусинами Фото: Journal of Field Archaeology (2023). DOI: 10.1080/00934690.2023.2232703

Доктор Карла Клем, исследовательница, специализирующаяся на взаимоотношениях человека и окружающей среды во время экономических трансформаций, недавно возглавила команду, которая провела первый комплексный минералогический анализ этих бусин из турканского камня. Основное внимание сосредоточено на понимании того, какие минералы и горные породы использовали древние пастухи для создания этих украшений, и откуда эти материалы происходят.

Ношение бус является человеческой традицией уже более 140 000 лет, служа формой символизма и культурного самовыражения. Столбовые памятники Туркана продемонстрировали важность традиции ношения каменных бусин через огромное количество найденных в захоронениях, что свидетельствует о ее устойчивости на протяжении веков.

Классифицировав 806 каменных бусин по типам минералов и пород, исследователи обнаружили разнообразную коллекцию, которая варьировалась в зависимости от места находки. Розовые цеолиты и бирюзовые амазониты доминировали в таких местах, как Лотагам-Норт и Джариголе, намекая на культурную связь между ними, несмотря на то, что они находятся в сотнях километров друг от друга. Зато в Манеманье преобладали большие и мягкие розовые и белые кальцитовые бусины.

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Исследователи углубились в изучение источников этих бусин, определяя, были ли они местного производства или приобретены через торговлю и дальние путешествия. На удивление, большинство материалов имели возможные местные источники в пределах 150 км от мест установки столбов, что свидетельствует о целенаправленном отборе материала.

Такое понимание ландшафтов, через которые проходили ранние пастухи, дает подсказки об их передвижениях, практике захоронения и даже о потенциальных культурных обменах. Исследование предполагает, что изготовление бусин не было случайным занятием; оно предполагало сознательный выбор и, возможно, даже торговые сети.

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