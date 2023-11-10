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Технологии и наука

Подбирали цвет сознательно: ученые исследовали каменные бусины возрастом 5 тысяч лет (фото)

история, Африка, скотоводы, Туркана, материал, бусина, сообщество, культура, исследования, ученые, люди, регион, экология, классификация, торговля, захоронение, камень
Фото: Journal of Field Archaeology (2023). DOI: 10.1080/00934690.2023.2232703 | Ученые исследовали каменные бусины из окрестностей озера Туркана в Восточной Африке и обнаружили удивительные и неожиданные связи

Ученые исследовали каменные бусины из окрестностей озера Туркана в Восточной Африке и обнаружили удивительные и неожиданные связи. Классифицировав сотни артефактов они нашли закономерность, которая намекает на культурные обмены.

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Вблизи озера Туркана в Восточной Африке сделана находка, которая проливает свет на жизнь скотоводов, живших там 5 000 лет назад. Эти древние общины хоронили своих умерших на общинных кладбищах, обозначенных каменными кругами и столбами, подобными Стоунгенджу в Великобритании, пишет Phys.org.

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Столбы Турканы рассказывают уникальную историю о том, как эти люди адаптировались к экологическим и экономическим изменениям: в то время регион переживал значительные сдвиги. Сахара, когда-то достаточно плодородная, чтобы поддерживать общины скотоводов, высыхала. Эта экологическая трансформация подтолкнула население к миграции на восток и юг. Даже в Восточной Африке уровень воды в озерах снижался, что заставило людей начать выпасать животных рядом с озером Туркана.

Археологи, исследовавшие стоянки вокруг озера Туркана, обнаружили, что большие круглые курганы-платформы содержали церемониальные захоронения людей, украшенных яркими каменными бусинами. Эти бусины, изготовленные из таких минералов, как сине-зеленый амазонит, нежно-розовый цеолит, темно-красный халцедон, фиолетовый флюорит и зеленый тальк, позволяют заглянуть в художественные и культурные формы выражения этих древних сообществ.

история, Африка, скотоводы, Туркана, материал, бусина, сообщество, культура, исследования, ученые, люди, регион, экология, классификация, торговля, захоронение, камень Fullscreen
Археологи, исследовавшие стоянки вокруг озера Туркана, обнаружили что большие круглые курганы-платформы содержали церемониальные захоронения людей, украшенных яркими каменными бусинами
Фото: Journal of Field Archaeology (2023). DOI: 10.1080/00934690.2023.2232703

Доктор Карла Клем, исследовательница, специализирующаяся на взаимоотношениях человека и окружающей среды во время экономических трансформаций, недавно возглавила команду, которая провела первый комплексный минералогический анализ этих бусин из турканского камня. Основное внимание сосредоточено на понимании того, какие минералы и горные породы использовали древние пастухи для создания этих украшений, и откуда эти материалы происходят.

Ношение бус является человеческой традицией уже более 140 000 лет, служа формой символизма и культурного самовыражения. Столбовые памятники Туркана продемонстрировали важность традиции ношения каменных бусин через огромное количество найденных в захоронениях, что свидетельствует о ее устойчивости на протяжении веков.

Классифицировав 806 каменных бусин по типам минералов и пород, исследователи обнаружили разнообразную коллекцию, которая варьировалась в зависимости от места находки. Розовые цеолиты и бирюзовые амазониты доминировали в таких местах, как Лотагам-Норт и Джариголе, намекая на культурную связь между ними, несмотря на то, что они находятся в сотнях километров друг от друга. Зато в Манеманье преобладали большие и мягкие розовые и белые кальцитовые бусины.

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Исследователи углубились в изучение источников этих бусин, определяя, были ли они местного производства или приобретены через торговлю и дальние путешествия. На удивление, большинство материалов имели возможные местные источники в пределах 150 км от мест установки столбов, что свидетельствует о целенаправленном отборе материала.

Такое понимание ландшафтов, через которые проходили ранние пастухи, дает подсказки об их передвижениях, практике захоронения и даже о потенциальных культурных обменах. Исследование предполагает, что изготовление бусин не было случайным занятием; оно предполагало сознательный выбор и, возможно, даже торговые сети.

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