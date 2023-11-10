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Підбирали колір свідомо: вчені дослідили кам'яні намистини віком 5 тисяч років (фото)

історія, Африка, скотарі, Туркана, матеріал, намистина, спільнота, культура, дослідження, вчені, люди, регіон, екологія, класифікація, торгівля, поховання, камінь
Фото: Journal of Field Archaeology (2023). DOI: 10.1080/00934690.2023.2232703 | Учені дослідили кам"яні намистини з околиць озера Туркана у Східній Африці і виявили дивовижні та неочікувані зв"язки

Учені дослідили кам’яні намистини з околиць озера Туркана у Східній Африці і виявили дивовижні та неочікувані зв’язки. Класифікувавши сотні артефактів вони знайшли закономірність, яка натякає на культурні обміни.

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Поблизу озера Туркана у Східній Африці зроблено знахідку, яка проливає світло на життя скотарів, що жили там 5 000 років тому. Ці стародавні громади ховали своїх померлих на общинних кладовищах, позначених кам'яними колами і стовпами, подібними до Стоунгенджу у Великобританії, пише Phys.org.

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Стовпи Туркани розповідають унікальну історію про те, як ці люди адаптувалися до екологічних та економічних змін: у той час регіон переживав значні зрушення. Сахара, колись досить родюча, щоб підтримувати громади скотарів, висихала. Ця екологічна трансформація підштовхнула населення до міграцій на схід і південь. Навіть у Східній Африці рівень води в озерах знижувався, що змусило людей почати випасати тварин поряд з озером Туркана.

Археологи, які досліджували стоянки навколо озера Туркана, виявили що великі круглі кургани-платформи містили церемоніальні поховання людей, прикрашених яскравими кам'яними намистинами. Ці намистини, виготовлені з таких мінералів, як синьо-зелений амазоніт, ніжно-рожевий цеоліт, темно-червоний халцедон, фіолетовий флюорит і зелений тальк, дають змогу зазирнути в мистецькі та культурні форми вираження цих давніх спільнот.

історія, Африка, скотарі, Туркана, матеріал, намистина, спільнота, культура, дослідження, вчені, люди, регіон, екологія, класифікація, торгівля, поховання, камінь Fullscreen
Археологи, які досліджували стоянки навколо озера Туркана, виявили що великі круглі кургани-платформи містили церемоніальні поховання людей, прикрашених яскравими кам'яними намистинами
Фото: Journal of Field Archaeology (2023). DOI: 10.1080/00934690.2023.2232703

Докторка Карла Клем, дослідниця, що спеціалізується на взаємовідносинах людини і довкілля під час економічних трансформацій, нещодавно очолила команду, яка провела перший комплексний мінералогічний аналіз цих намистин з турканського каменю. Основна увага зосереджена на розумінні того, які мінерали та гірські породи використовували давні пастухи для створення цих прикрас і звідки ці матеріали походять.

Носіння намиста є людською традицією вже понад 140 000 років, слугуючи формою символізму та культурного самовираження. Стовпові пам'ятки Туркана продемонстрували важливість традиції носіння кам'яних намистин через величезну кількість знайдених у похованнях, що свідчить про її стійкість протягом століть.

Класифікувавши 806 кам'яних намистин за типами мінералів і порід, дослідники виявили різноманітну колекцію, яка варіювалася залежно від місця знахідки. Рожеві цеоліти та бірюзові амазоніти домінували в таких місцях, як Лотагам-Норт і Джаріголе, натякаючи на культурний зв'язок між ними, попри те, що вони знаходяться за сотні кілометрів один від одного. Натомість у Манеманьї переважали більші та м'якші рожеві та білі кальцитові намистини.

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Дослідники заглибилися у вивчення джерел цих намистин, визначаючи, чи були вони місцевого виробництва, чи придбані через торгівлю та далекі подорожі. На диво, більшість матеріалів мали можливі місцеві джерела в межах 150 км від місць встановлення стовпів, що свідчить про цілеспрямований відбір матеріалу.

Таке розуміння ландшафтів, через які проходили ранні пастухи, дає підказки про їхні пересування, практики поховання і навіть про потенційні культурні обміни. Дослідження припускає, що виготовлення намистин не було випадковим заняттям; воно передбачало свідомий вибір і, можливо, навіть торгові мережі.

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