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Технологии и наука

Сильные и независимые: ученые нашли доказательства того, что на Крите царил матриархат (фото)

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Фото: Erik Törner/Flickr CC BY-NC-SA 2.0 | Исследуя артефакты минойской цивилизации, ученые обнаружили, что жители Крита изображали женщин сильными и влиятельными, в отличие от мужчин

Исследуя артефакты минойской цивилизации ученые обнаружили, что жители Крита изображали женщин сильными и влиятельными, в отличие от мужчин. По мнению ученых, это может быть доказательством матриархата в их обществе.

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Среди древних цивилизаций минойцы выделяются как первопроходцы в искусстве, торговле и значительном расширении прав и возможностей женщин в бронзовом веке. В то время как в Древней Греции женщинам часто отводилась роль домашних работниц, остров Крит стал центром отхода от этой патриархальной нормы, пишет GreekReporter.

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Недавние исследования ученых проливают свет на захватывающую возможность того, что минойское общество было матриархатом. Одной из ключевых фигур в этом исследовании является Джон Янгер, профессор классики Канзасского университета.

Тщательное изучение Янгером минойских артефактов, в частности керамики и фресок, выявило разительный контраст в изображении мужчин и женщин. Сохранившиеся произведения искусства свидетельствуют о том, что минойские женщины занимали уникальное и влиятельное положение в своем обществе.

Минойское искусство, от статуэток и печатей до перстней, керамики и фресок, служит визуальным рассказом об уровне свободы и влияния, который не был присущ женщинам в древние времена. Янгер заметил, что женщин часто изображали в изысканной одежде, украшенных изящными ювелирными изделиями, тогда как мужчины появлялись в простой одежде или даже обнаженными.

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В бронзовом веке минойская цивилизация отличалась своими выдающимися достижениями в искусстве, градостроительстве, морской торговле и расширении прав и возможностей женщин
Фото: Tony Hammond / CC-BY-NC-SA-4.0/ Flickr

Глубины этому изображению добавляет то, как женщины позируют на картинах. Янгер обратил внимание на отсутствие сидячих мужчин, показав преобладание изображений сильных и сидячих женщин, часто в окружении мужчин. Такая визуальная репрезентация бросает вызов традиционным гендерным ролям, наблюдаемым в других древних культурах.

Барбара А. Олсен, автор книги "Женщины в микенской Греции", расширяет этот нарратив. Она добавляет, что минойские женщины участвовали в общественных событиях, разговорах, танцах и религиозных ритуалах. Этот отход от традиционных ролей свидетельствует о том, что минойские женщины сосредотачивались на социальных, а не на бытовых аспектах жизни.

Подтверждением возможного минойского матриархата является почитание верховной богини, а не бога. Сэр Артур Эванс, археолог и ключевая фигура в открытии минойской цивилизации, предположил, что донские люди почитали богиню в различных формах как свое верховное божество. Это согласуется с идеей женского божественного начала, воплощенного в женщине, как описала археолог Жаккетта Хоукс.

Одним из выдающихся артефактов, подтверждающих богинецентрический нарратив, являются фигурки богини-змеи и жрицы-змеи, найденные в Кноссе. Датированные примерно 1750-1490 годами до н. э., эти статуэтки символизируют защиту, домашнее благополучие и цикл обновления жизни.

Фреска "Женщины в голубом", найденная в Кноссе, еще больше показывает роскошь и значимость минойских женщин. Этот шедевр, воспроизведенный швейцарским художником Эмилем Жильероном, изображает трех женщин в богатом наряде и изысканных украшениях на ярко-синем фоне. Несмотря на фрагментарность, фреска дает представление о придворной экстравагантности минойской королевской семьи.

Археологические находки, такие как обнаружение люстральных бассейнов в центральных местах минойских дворцов, бросают вызов традиционным представлениям о маргинализации женщин во время менструации. Эти бассейны, напоминающие то, что антропологи называют "менструальными ямами", бросают вызов норме, будучи размещенными на видном месте, а не уединенными на окраине деревни.

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В загадочном гобелене минойского общества проступает убедительная истина: женщины играли особую и значительную роль. Свидетельства искусства и исторические артефакты бросают вызов традиционным взглядам на древние гендерные роли и предполагают, что минойская цивилизация могла характеризоваться уникальным и влиятельным матриархатом.

Хотя тайны этого древнего общества не раскрыты, яркие изображения минойских женщин в искусстве предлагают взгляд на мир, где женщины занимали особое и сильное место в истории.

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