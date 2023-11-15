Вільні люди пустелі Сахара: що відомо про туарегів

Туареги — це народ, який живе у Сахарі сотні років, попри всі умови пустелі. Себе ж вони називають "імашаген", що означає "вільні люди".

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Життя в Сахарі, де дощ — рідкісний гість, а річки — спорадичні, безперечно, суворе. Але, попри посушливі умови й палючі температури Сахари, в ній живуть туареги.

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Походження терміну "туарег" невідоме. Деякі джерела вказують на його арабське коріння, що означає "покинутий богами", тоді як інші стверджують про зв'язок з містом Тарга на півдні Лівії. Туареги, однак, віддають перевагу самоназві "імашаген" або "імохаг", що перекладається як "вільні люди". Назва свідчить про їхній незалежний дух.

Давньогрецький історик Геродот згадує плем'я гарамантів на півдні Лівії, яке дехто вважає предками туарегів. Туарезький фольклор, з іншого боку, розповідає історію про королеву Тін Хінан, яка вважається матір'ю туарегів. У легендах розповідається про те, що вона була безстрашним воїном та цілителькою й заснувала королівство таурегів.

Відкриття гробниці у 1920-х роках поблизу оазису Абалесса в Алжирі додало до цієї легенди ще один відчутний шар. Могила, яка, як вважають, належала Тін Хінан, яка містила скелет розкішно прикрашеної жінки, покритої червоним шкіряним плащем, і супроводжувалася похоронними предметами, що датуються IV століттям нашої ери. Виявлення поховання стало приводом для проведення фестивалю Тін Хінан, який вшановував не лише королеву, а й роль жінки в алжирському суспільстві.

Як свідчить історія, туареги розпочали міграцію на південний захід під час арабського завоювання Північно-Західної Африки у VII столітті. До XI століття вони досягли Нігеру і навіть заснували місто Тімбукту. Прийнявши іслам у XIV столітті, туареги процвітали в транссахарській торгівлі, торгуючи золотом, сіллю і рабами.

Однак у XIX столітті в Сахарі з'явився новий гравець — Франція. Колоніальне панування принесло з собою експлуатацію, військову повинність, важкі податки та спроби придушити туарезькі традиції. Туареги повстали, прагнучи незалежності, але їхні зусилля були придушені.

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Після здобуття незалежності невдоволення не вщухало, що призвело до повстання туарегів у 1963 році проти Малі, новоствореної країни. Спочатку придушене, повстання відродилося в 1990-х роках, відлунюючи в сусідньому Нігері. Конфлікти продовжувалися навіть до 2012 років.

Чисельність цієї меншини, розкиданої по всій Північній Африці, сягає майже чотирьох мільйонів, а найбільша громада проживає в Нігері. Вічна історія туарегів, викарбувана в пісках Сахари, продовжується, що свідчить про їхню стійкість і незламність духу.

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